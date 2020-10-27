CHP lideri Kılıçdaroğlu: Fransız boykotu için önce çantayı yak

27 Ekim 2020 Salı, 15:23

CHP Genel Başkanı grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

HATAY'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Terörün partisi, inancı yoktur. Teröristin temel amacı insanı yok etmektir. Terör eylemlerine hep birlikte karşı çıkmak durumundayız. Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam bir terör eylemi gerçekleştirilmek istendi. Sağ olsunlar güvenlik güçlerimizin çabasıyla can kaybı olmadı. Yaralanan güvenlik görevlilerine geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

Biz söylediğimiz her sözün ne anlama geldiğini önce düşünür, konuşuruz ondan sonra dillendiririz. Bir pandemi sürecinden geçiyoruz bilmemiz gereken bir gerçek var. Bu işin de partisi yok. Hepimizi tehdit ediyor. Üstelik kimliğe de bakmıyor. Dolayısıyla bir salgın hastalıkla mücadelenin kolektif olması lazım. Merkez hükûmetin hep beraber salgın hastalığa karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Bu bizim insani görevimizdir. Burada bir parti ayrımı yaparsak en büyük zararı insanımıza, demokrasimize vermiş oluruz. Toplumun bir kesimini ötekileştirmek asla doğru değildir. Bizim düşüncemiz bu.

'VALİ İKİYÜZLÜ OLAMAZ'

İstanbul'da pandemi dolayısıyla bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıya İBB Belediye başkanı davet edilmiyor? Niçin? Bu davet yapılmamanın bir ağırlığı var. Biz sindirememişlik var. Demokrasiyi sindirememezlik. Başarıyı sindiremiyorlar. Ekrem Bey İstanbulluların oyuyla geldi. Ekrem Bey bunlar AK Partili bunlara hizmet götürmeyelim dedi mi? Hayır, tam aksine. Bir pandemi toplantı yapılıyor İBB başkanı davet edilmiyor. Doğru değil. Sayın valiye hatırlatmak isterim sen arabanda Türk bayrağı kullanan bir kişisin. Sen hükûmetin hem devletin temsilcisisin. Sen bu bayrağı kullanıyorsan bayrağın gereğini yerine getirmek durumundasın. Öyle bir toplantı yapılınca da İBB Başkanını davet etmek zorundasın. Demokrasiye inanacaksın. Gerekçe uyduracak bir duruma düştüysen kusura bakma sen vali değilsin. İki yüzlülükle valilik yapılmaz. Vali sağlam, onurlu durur. Koltuk için onurunu satan vali olmaz.

TORPİLLİ OLAN AŞI OLACAK

Bizim insanımız değersiz mi? Ölüme mahkum mu? Bu 1.5 milyon dozu da eminim torpili bulan alacak. Bu tabloyu bütün milletvekili arkadaşlarım anlatsın. Bizim insanımız değerlidir. Türk Eczacılar Birliği aşı almak istiyor aslında Hollandalı bir firmadan. Güzel bir şey. Aşı alacak 1.5 milyon doz. Sağlık Bakanlığı'na başvuruyorlar, bununla ben ilgilenmiyorum devlet malzeme ofisiyle görüşeceksiniz diyor. İlk dilekçeyi 11 Eylül'de veriyorlar. İşin sonu şu; 14 Ekim itibariyle devlet malzeme ofisi Türk Eczacılar Birliğini ziyaret eder ve der ki 1.5 milyon doz aşıyı biz alamadık Hollanda aldı. Böyle bir devlet yönetimi olmaz arkadaşlar. Bunu özellikle AK Parti'ye oy veren arkadaşlara söylüyorum. Referandumda da 'evet' oyu verdi o vatandaşların büyük bir kısmı. İşler düğümlendi, bakanlar bile görüşemiyor Cumhurbaşkanıyla.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI KİM?

FETÖ ile mücadele ediyoruz diyorlar. Külliyen yalan. Baklavacı buldun mu buldun, ayakkabıcı buldun mu buldun. Bankacı diye buldun mu buldun. Bunun siyasi ayağı nerede? Onu gizliyorlar. Ama iyi ki bu memlekette CHP var. Çıkardık. FETÖ'nin siyasi ayağı. Her şey var burada. MGK kararı var. Dönemin müsteşarının açıklamaları var mı, Erdoğan'ın var mı, Milli İstihbarat'ın çok öncelerden FETÖ'yü takip ettiği var mı? Var. E kimdir devletin siyasi ayağı? Devletin kılcal damarlarına, en kritik noktalarına FETÖ'nun unsurlarını yerleştiren siyasi otoriteye siyasi ayağı denir.

FETÖ ile ilgili araştırma komisyonu kuruldu. Bu raporu yayınlamıyorlar. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağının bir numaralı sorumlusunun sarayda oturduğunu herkes biliyor. Bu kitap toplatmalar ne zamandan beri böyle. Darbe dönemlerinde olur dimi. Sanıyorlar ki biz bunu toplattığımız zaman Kılıçdaroğlu susacak. Senin feriştahın gelse bizi susturamaz.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ OLMAYAN BAŞKAN

Sayın Erdoğan Malatya İl Kongresi'ne katıldı. Namusu ve şerefi üzerine tarafsız olacağına dair yemin etti. Gitti yemini unuttu partiye üye oldu. Bu milletin bir vicdanı, ahlakı, erdemi var. Tarafsız olmak zorundasın. Bayrağı taşıyorsan tarafsız olacaksın. Malatya'ya gitti, servisçiler odası başkanı da AK Partili. Esnaf olarak müjde bekliyoruz diyor. Erdoğan'ın verdiği yanıt ne müjdesi ben müjde verdim zaten. Başkan senin kulağın duymuyor mu? Koskoca Erdoğan size ne müjdeler vermiş siz farkından bile değilsiniz. Askıda ekmek uygulaması! Başkan devam ediyor, vallahi işsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz. Bu bana çok abartılı geldi diyor Erdoğan. Dalga geçmektir biliyor musunuz!

EMEKLİLER İÇİN KONUŞTU

Emekli kardeşlerime sesleniyorum, senin ramazan ve kurban bayramında iki maaş almanı sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi sana çok büyük bir tuzak kuruluyor. TÜİK'e diyorlar ki enflasyonu hep düşük göster. Niçin ? Emekli maaşlarını ona göre vereceğiz. Sen enflasyonun altında bir maaşa mahkum edileceksin.

FRANSA BOYKOTU TEPKİSİ

Fransız mallarını alacak vatandaşta hal mi kaldı! Vatandaşa askıda ekmek demişsin. Çıkıyorsun Fransa mallarına boykot uygulayacağız diyorsun. Sen uygulayacaksın kardeşim. Sanki servisçi akşam eve gidince bir Fransız parfümü aldım sana diyecek. Adam ekmek bulamıyor. Fransız uçakları var, satsın hemen. Emine hanımın bir çantası var. Onu da Saray'ın bahçesinde yaksın, protesto ediyorum desin. Ahkam kesiyorsun arkasında durmuyorsun. Mısır'a bir şey diyor musun? Diyemezsin. Doğu Akdeniz'de en haklı davamızda yalnız kaldık. Biz yurtta barış, dünyada barış geleneğinden geliyoruz. Her ülkeye saygılıyız, her ülkenin de bize saygılı olması lazım. Eğer sen TC'yi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim etmişsen senden yurt sever çıkmaz kardeşim.