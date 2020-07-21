CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu: 15 Temmuz paralarına el koydunuz

21 Temmuz 2020 Salı, 13:37





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

KIBRIS BARIŞ HAREKATI

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. Yılı… Dolayısıyla, 46 yılda kimsenin burnu kanamadı. Bu harekata karar alan rahmetli Bülent Ecevit’i, Rahmetli Necmettin Erbakan’ı, rahmetli Fazlı Küçük’ü ve Rauf Denktaş’ı rahmetle anıyorum. Biz KKTC’nin bağımısız bir devlet olarak dünya tarafından tanınmasını istiyoruz. Ecevit’i bir kenara bırakıyorum.

Fotoğraflar: AA

ONLAR BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZİ SORGULAYAMAZ

Bugün Ege adalarının önüne gelip silahlarla gösteri yapanlara ses çıkarmayanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. İdlib’te 33 askerimiz şehit oldu. Hesabı soruldu mu? Onların durumu sorgulanacağına koşa koşa gidip Putin’in önünde esas duruşa geçtiler. 33 askerin kanı yerdedir. Vatan toprağını parselleyenler, 250 bin dolara vatandaşlık satanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. Bizim milliyetçiliğimizde bayrağa ve vatanın bütünlüğüne saygı var.

BİAT ETMEYENLERİ SELAMLIYORUM

24 Temmuz Basın Bayramı aslında ama Türkiye’de bir basın bayramı havası yok. Gerçekleri yazan, kalemini satmayan, Saray’a itaat etmeyen gazeteciler cezaevinde. Doğruları yazan, kalemini satmayan bütün gazetecilere şükran borçluyuz. Barış Pehlivan’ı Murat Ağırel’i, Hülya Kılınç’ı ve Müyesser Yıldız’ı selamlıyorum. Onlar kalemlerini satmazlar. Bütün cesur gazetecileri selamlıyorum.

SINIRLAR YOL GEÇEN HANI

Van Gölü’nde 59 kişi yaşamını yitirdi. Eğer sınırlarımız yol geçen hanına döndüyse iktidarın bunu sorgulaması lazım. 59 kişi ülkemize nasıl girdi? Para vererek ülkemize binlerce insan girip çıkıyor. Parayla geçiyorlar. Bu paralardan kimler nemalanıyor?

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİ

Felaketi yaşadığımızı söylemiştim birçok bölgede. Vekil arakadaşlarımıza gidin o bölgedeki insanların sorunlarıyla ilgilenin demiştim. Rize Köprübaşı köyünde de böyle bir felaket yaşanmıştı. Felaketin ardından sadece CHP’li vekiller gitti. Devletin yetkilileri gitmedi. Havva Tüysüz enkaz altında kaldı. Yardım tam 10 saat sonra geldi. İnsanlar 10 saatte dünya turu atıyor. Nasıl oluyor da ulaşamıyorsunuz? Havva Tüysüz iç kanamadan hayatını kaybetti. Sorumlusu kim? Ambulans uçaklarımız, helikopterlerimiz var, doğru. İnsana ulaşmıyorsa, insan hayatını kurtarmıyorsa ambulansın ne değeri, uçağın, helikopterin ne değeri var?"

ERDOĞAN MEYDAN OKUMUYOR, TALİMAT ALIYOR

Çiftçinin 176 milyar lira Saray’dan alacağı var. Üretici kardeşimiz, milletvekillerimize anlatmış. “Erdoğan’a dünyaya meydan okuyorsun bir şirkete söz geçiremiyorsun” diyor. Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Erdoğan dünya liderlerine meydan okuyan değil talimat alandır.

FINDIK FİYATI 25 LİRANIN ALTINDA OLAMAZ

Fındıktan söz etmiştim. Toprak Mahsülleri Ofisi geçen yıl fındığı 16.5-17 liradan satın alıyor. Bu yıl fındık satacağım diye ilan veriyor. 20 ton fındığı 24 liradan satacağım diyor. Kara geçiyor. Talep 420 ton. 20 ton satacak, 420 tonluk talep geliyor. Tarım Bakanı açıklamalar yaptı, hepsi hikaye. Fındığa verilecek fiyat 25 liranın altında olamaz. Bahçe aynı bahçe, üretici aynı üretici nasıl oluyor da bu konu her yıl tartışılıyor. Maliyet belli alacağın para belli değil. Çiftçi de üretici de bir yıl önceden kaç lira gelir elde edeceğini bilecek. Fındık üreticisi de Karadeniz'de beklesin. Üretici nasıl kazanır görecek, nasıl kar edilir görecek. Yabancı firmanın egemenliği altına girmeyecek, bunu da görecek. Ne zaman? Halkın iktidarında görecek.

PINAR GÜLTEKİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ

Genç bir kızımız kaybolmuştu. Pınar Gültekin maalesef öldürülerek hayatına son verildi. Kadına yönelik şiddet giderek tırmanıyor. Bu konuda kadın-erkek, yaşlı-genç hepimizin duyarlı olması lazım. Yeri geldiğinde en güzel sözleri söylüyoruz ama lafla. Sormak gerekiyor, araştırmak gerekiyor, iktidarın yapması gerekiyor, kadına yönelik şiddet neden artıyor?

İKTİDARA ŞİDDETLE MÜCADELE ÖNERİLERİ

Kadın seçmen sayısı erkeklerden fazla. Şiddeti önlemeye yönelik İstanbul sözleşmesinden çekilme girişimlerinden vazgeçin.

Sözleşmeyi ve yasayı uygulayın.

Kadınların şiddetsiz bir yaşam sürmesi için gerekli girişimleri oluşturun.

Çocuk yaşta evlilik ve çocuk işçiliğin önünü açan 4+4+4 eğitim sistemine son verip, 12 yıllık kesintisiz eğitime geçin.

Cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm mahalle ve iş yerlerine ücretsiz kreşler açın çocuk istismarcılarına af getirilmesi, nafaka hakkının kısıtlanması, kadının ev emeğinden çıkan miras hakkının önüne geçilmesine son verin.

RÜŞVETİ ARAŞTIRMAYA HAYIR DEDİLER

Milletin vekili milletin hakkını ve hukukunu savunur. Seçildiği bölgenin değil Türkiye’nin milletvekilidir. Haksızlığı, hukuksuzluğu TBMM kabul etmez. Saygın meclis diyoruz. Beni derinden yaralan bir şeyi geçen hafta yaşadık. Grup Başkanvekillerimiz Serik’teki 500 bin liralık rüşvetin araştırılması için önerge verdi. AKP’li ve MHP’li vekiller hayır oyu verdiler. Haksızlık ve hukuksuzluğa ortak oldular. Bunlar bu milleti temsil edemezler. Bu milletin rüşvete ve kul hakkı yiyenlere karşı bir duruşu vardı. Bu vekillerin iradesi yoktur. Bunlar Saray’ın talimatıyla hareket ediyorlar. Milliyetçi dediğiniz insan kul hakkı yemeyendir. Milliyetçi insan rüşvete karşı mücadele eder. AKP ve MHP’li vekillerin bağımsız iradeleri söz konusu değildir.

DEVLET ADAMI KANDIRILMAZ

Devletin yönetiminde liyakat ve adaleti çok sık söyleriz. Osmanlı arşivi bir dünya arşividir. Osmanlı, liyakat olmadığı için battı. Bunların başlangıçta olması, eğer umursanmazsa bu, devlette çürümeye yol açar ve bu çürüme bütün adımlara yayılır. Devlet adamları ben kandırıldım diyemez. Sen çocuk değilsin ki devleti yönetiyorsun. Devleti yönetmek liyakatli atamalara bağlıdır.

Kıdem tazminatını getireceğiz dediler. Erdoğan öve öve anlattı. Sendikalar karşı çıktı, genel greve gideriz dediler. İşçiler burada net tavırlarını ortaya koydular. Erdoğan şimdi bu adil değil demeye başladı. Neden en başta sendikaları çağırıp sormadın? Egemen güçler talimat verip bizim çıkarlarımız bu kıdem tazminatının yok olmasını gerektiriyor demiştir, o da kabul etmiştir. 2019’da Balyoz ile ilgili bu millet, şahsım dahil aldatıldık dedi. Biz aldatılmadık. Eğer seni aldattılarsa senin o koltukta ne işin var. Herkesin kandırdığından devlet adamı mı olur? Darbe girişiminden sonra Rabbim bizi affetsin dedi. Peki 251 şehidin kanı ne olacak. Sen Marmaris’te saklanırken 251 kişi hayatını kaybetti. Sen kandırılmadın.

50 BİN DOLARLIK ÇANTAYLA GEZENLER...

Herkes işsizim diyor. Her alandan işsiz var ülkede. Türkiye’nin en temel sorunlarından biri işsizlik. Pandemi süreciyle ilgili bir kısım önlemler aldılar. En fazla mağduriyeti esnaflar yaşadı. Ücretsiz izni bir yıl süreyle uzattılar. Buna aylık 1168 verecekler. 1168 lirayala çocuğunu geçindir diyecek. Günlük 39 lira yapıyor. AKP ve MHP’ye oy veren bütün vatandaşlara sormak isterim: 1168 lirayala ev kirası mı, su parası mı, çocuğun okul masrafını mı ödeyecek? Bunlarda vicdan da yok. Bari asgari ücret verin. 50 bin dolarlık çantayla gezenler, hava atanlar, dönüp vatandaşa diyor ki sana bir yıl ücretsiz izin veriyorum, sana 1168 lira veriyorum kral gibi yaşa. Sendikalar niye sesiniz çıkmıyor? Sendika başkanları da günlük 39 lira alsınlar.

TÜRKİYE'NİN PARASI TEFECİLERE GİDİYOR

AKP’li bir vatandaş çocuğumu gezdiremiyorum niye yaşayayım dedi. Artık orta sınıf yok sadece zengin ve fakir var. 5 bin lira ile geçinen biri ücretsiz izine çıktığında 1168 lirayla geçinmek zorunda kalacak. Ben ücretiz izne çıkarılar yaklaşık 1 milyon 100 bin vatandaşlara seslenmek isterim. Sen aynı zamanda yaptığın her alışveriş için vergi ödeyeceksin. Kendine şu soruyu soracaksın. Hani Türkiye zengindi? 4 maaş alan var. Neden ben 1168 liraya mahkum ediliyorum. Para var, nereye gidiyor? Londra’daki tefecilere gidiyor.

15 TEMMUZ PARALARI

15 Temmuz gazileriyle ilgili bir sürü laflar söyledik toplanan paraların akıbetini. Onlar bile unuttu ama biz unutmadık. Geçen hafta gazi sayılmayan Rıfat Kayra’yı anlatmıştım. Binali Yıldırım 16 Ağustos 2016’da o meydana inenler tırnağı bile yaralansa gazilik hakkından yararlanacak demişti. Yalan söylemekte bunların eline kimse su dökemez. Bu kadar yalanı nasıl rahat söylüyorlar emin olun bilemiyorum. O yalanları herkes unutur, biz unutmayız. Unutuyorsan biz hatırlatacağız. Biz bunları söyleyince Erdoğan’ın çok ağrına gitti. 15 Temmuzla ilgili tören yapılırken gazileri anmadılar. Polis toparladı, hepsini gözaltına aldı. Erdoğan şehit ailelerini topladı. "Ortaya attığı safsatalarla şehit ve gazi ailelerin zihnini bulandırmaya çalışıyor" dedi. Ne zihin bulandırması? 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerin ihtiyaçları için 340 milyon civarında yardım toplandı. Bu yardımı vatandaş verdi. İki sefer biner lira verdik dedin. Sen bunlara sadaka mı veriyorsun. Bir de kalkıp utanmadan bizi eleştiriyorsun. "Sizlerden şehit nedir bilmeyen kifayetizlere kulak asmamanızı rica ediyoruz" dedi. Yani "Kılıçdaroğlu’na kulak asmayın" diyor. Şehitlik ayrı bir olaydır. Elinde bayrakla tankın altında kalan demokrasi şehididir. Sen neredeydin? Şehitliği de parayla verebileceğimizi düşünüyor galiba.

EL KOYDUN O PARALARA

Hiçbir şehit ailesi bu unvanı taşımakta zorlanmaz. Arkadaş, para topladın, bu parayı şehit yakınları ve gazilere neden ödemiyorsun? Bu paraya el koydun, ben bunu da biliyorum. Şehit yakınları ve gazileri o kadar çok istismar etti ki. Hangi derneğe verdin 250 bin doları? Tık yok. Çiftçinin, esnafın, şiddete uğrayan kadının halinden anlamaz; vatan millet Sakarya edebiyatı yapar. Size cehennem bile lüks gelecek. Siz şehidin parasına nasıl el koyarsınız? 15 Temmuz gecesi Harp Okulu öğrencilerini dışarı çıkarıp darbeci diye müebbet hapse attılar. Bir öğrenci Genelkurmay Başkanına mı talimat verir? Harp Okulu 19 yaşındaki Furkan Çetinkaya’nın annesi adalet istiyor. Anne, 7 kişilik koğuşlarda 45 kişi kalıyorlar 28 kişilik yemek veriyorlar diyor. Bunları söylerken polisler çevirip gözaltına alıyorlar, sonra hapse atıyorlar. Bu annenin hakını CHP soruyor. Bu kadınıBu kadını tanımam ama bu öğrencilerin haksız yere hapiste olduklarını biliyorum.

















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