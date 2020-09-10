CHP lideri Kılıçdaroğlu, “İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” dedi

10 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

CHP’nin 97. yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Uzun süre CHP iktidar olamadı. Bunun kabahati millette değil, bizdedir. Köy köy gezmezseniz, vatandaşın sofrasına oturmazsanız, Ankara’da oturup vatandaşa ‘Bana oy ver’ derseniz, olmaz. İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. En geç 5 yıl içinde bölgesinde kavganın olmadığı, huzurun ve işbirliğinin olduğu, üretimin pik noktasına ulaştığı, işsizliğin önlendiği, herkesin saygı duyduğu bir Türkiye inşa edeceğiz” dedi.

İktidarın seçim yasalarında bir düzenlemeye gideceğini de anımsatan Kılıçdaroğlu, “İktidara gelip, iktidardan gitmemek için her türlü dümeni döndürüyorsanız, ‘Seçim Kanunu’nda nasıl değişiklik yaparım da ben iktidarı mı sürdürürüm?’ derseniz, demokrasiye en büyük darbeyi vuruyorsunuz. Gelmesini bilmek gibi gitmeyi bilmek gerekiyor, demokrasi budur” tepkisini gösterdi.

“CHP o kadar acımasız eleştirilmiştir ki, emin olun anlamakta bazen zorluk çekiyorum. “CHP’in bu ülkede tek dikili ağacı yok” demişlerdir, ‘İsmet Paşa asker kaçağı’ demişlerdir. Binlerce kişi buna inanmıştır. Bütün ömrü savaş meydanlarında geçen bir kişi nasıl asker kaçağı olabilir?” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “1932-1937 yılları arasında Kırıkkale’ye entegre silah fabrikasını, çimento ve şeker fabrikalarını, modern hastaneleri, Malatya, Adana, Erzincan, Batman gibi birçok şehre demiryolunu, Kayseri’ye uçak fabrikasını, Yozgat’a 1937’de termoelektrik santralini, FİSKOBİRLİK’in partisinin iktidar olduğu dönemde kurulduğunu belirterek, “Bunların hepsinde CHP’nin hakkı ve hukuku vardır” dedi. Fabrikalarla birlikte 1945’te İşçi Sigortaları Kurumu’nu CHP’nin kurduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Şimdi bütün işçilere, sendikacılara sormak isterim: Siz eğer bugün sendika, sosyal güvenlik hakkına sahipseniz bunun arkasında CHP’li kadroların yattığını bilmek zorundasınız. İzmir İktisat Kongresi’ni topladılar. Gölcük’te tersane kurdular. 1924’te İş Bankası’nı kurdular. Bursa’da, Karacabey’de, Hatay’da, Muş’ta devlet üretme çiftliklerini kurdular. İlk kez madeni para basıldı ve üzerinde T.C. yazıldı. CHP, avukat bürolarında hazırlanan bir dilekçeyle kurulan bir parti değildir. Bütün mazlum devletlerin örnek aldığı bir partidir; demokrasi, insan hakları, sosyal devlet, bağımsızlığı ilke edinen bir partidir. Kökleri Kuvayi Milliye’de, hakkı, hukuku savunmakta olan bir partidir. Tarihimiz unutturulmak isteniyor” dedi.

ACIMASIZ ELEŞTİRİLER

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Demokrasiye, çok partili rejime neden hemen geçmedik? Ama onlar şunu düşünemiyorlar: Hakkari’de seçim olsa o seçim sandığının başına okuma-yazma bilen birini bulabilecek miydik? Birisi tutanak tutabilecek miydi? Hadi bulduk, o Ankara’ya nasıl gelecekti.”

ANITKABİR’İ ZİYARET

CHP heyeti 97. kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet, Anıtkabir’de Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu’nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, temellerini 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi’nde attığınız, 9 Eylül 1923’te de kurduğunuz CHP’nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayı Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97. kuruluş yıldönümümüzde yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz, hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir.”