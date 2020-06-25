CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e telefon
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yargılandıkları davada adli kontrol şartıyla tahliye edilen gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit MİT mensubunun cenazesini haber yaptıkları için yaklaşık 4 aydır cezaaevinde olan ve dün akşam tahliye edilen gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik’i telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan yargılanan gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik, Aydın Keser tahliye edilmiş, Murat Ağırel, Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
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