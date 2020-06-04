CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'ndan AKP'li Kadem Mete'ye yanıt

04 Haziran 2020 Perşembe, 10:23

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, "Muğla’ya hak ettiği yatırımları yapmayan, en pahalı TOKİ, Türkiye’nin tek paralı tüneli Göcek’i reva gören, başladıkları inşaatları ve yatırımları bir türlü tamamlayamayan AKP’nin İl Başkanı’nın canı sıkıldıkça CHP’li belediyeler hakkında açıklama yaptığını ve açıkladığı bilgilerin de ya yanlış ya da eksik bilgiler olduğunu" belirtti.

Zeybekoğlu; “AKP iktidarı genel başkanından, hazine bakanına, tarım bakanından il başkanına kadar ekranlarda, gazetelerde ülkemiz için pembe bir tablo çizmekte her şeyin güllük gülistanlık olduğunu ima etmektedir. Oysa gerçek tabloda ekonomi freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı gitmekte, işsizlik en yüksek seviyede ve vatandaşın alım gücü ise neredeyse yokluk seviyesindedir. Devlet bankalarının kredi faizlerini indirmesini müjde olarak veren anlayıştan ülkemiz için hayırlı bir iş yapmalarını beklemek zaten mümkün değildir. Salgın süresince vatandaşa 5 maskeyi dağıtamayan, dünya ülkelerine malzeme desteği gönderdik diye kanallarda canlı yayın yapan ama ne yazık ki kendi doktorumuzun malzeme eksikliğinden vefat ettiği bir ülke haline getirildik.

Muğlamız için de güzel işler yapan yerel yöneticilerimize topal ördek benzetmesi yapan AKP il Başkanı yeni yapılan yurtlar için bazı rakamlar vererek yine vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmiş, iktidarının içi boş politikalarını sürdürmüştür. Birincisi topal ördek benzetmesi 31 Mart Yerel seçimlerinde vatandaşların AKP’ye sandıkta vurduğu tokattan sonra genel başkanları tarafından söylenmiş, yakışıksız, çaresiz bir benzetmedir. Meclis üyelerinin fazla olduğu belediyelerimizde AKP’nin izlediği politika bellidir. Vatandaşa hizmeti nasıl engelleriz anlayışı ile var güçleri ile çalışmaktadırlar. Muğlamızda bunu yapamayan AKP İl Başkanı aracılığı ile gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapmakta, vatandaşlarımıza şirin görünmeye çalışmaktadır. Muğlamızın ödediği vergiler, turizm, tarım gelirleri ile büyük yatırımları hak eden ilimize en pahalı TOKİ’yi, paralı Göcek Tüneli’ni reva gören AKP, kırk yılda bir yaptığı hizmetlerde de yerel yönetimlere danışmamakta, ben yaptım oldu anlayışı ile hareket etmektedir. Bugüne kadar TOKİ, hastane, yurtlar için belediyelerimizden görüş almayan AKP zihniyeti inşaatlara başlandıktan sonra alt yapı için belediyelerimize gelmekte tüm bunlara rağmen belediyelerimiz de ellerinden geleni yapmaktadır. Altyapı ve su yatırımlarını bir yıl önceden belirleyen, kaynaklarını buna göre ayarlayan Büyükşehir Belediyemiz yerleşimin olmadığı bir alana büyük bir yatırım yapmak zorunda bırakılmaktadır. TOKİ, hastane ve yurtlarla 21 bin kişiye eş değer bir nüfus planlaması ve altyapısı şehrin girişinde oluşturulmuş, hem sosyo-ekonomik anlamda hem de su yeterliliği anlamında gerekli uyarılar yerel yönetimlerimiz tarafından bu zihniyete anlatılmıştır. Ben yaptım oldu siyasetinden vazgeçmeyen iktidara rağmen Büyükşehir Belediyesi TOKİ ve hastane için gerekli altyapı çalışmalarını ve yolları tamamlamış, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için var gücüyle çalışmıştır. AKP İl Başkanı’nın son açıkladığı 4 bin kişilik yurt için de Büyükşehir Belediye’miz yetkili kurumlara 7.25 Milyon TL yatırımın MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağını bildirmiş mutabakat metnini 16.03.2020 tarihinde göndermiş iş kurumların imzasına kalmıştır.

İşleri güçleri siyasi show olan AKP İl Başkanı basın açıklamasında tüm bunlardan bahsetmekten kaçınmakta gerçeği yansıtmayan ifadelerle belediyelerimize iftira atmaktadır. Bir şehre yapılacak önemli yatırımlarda Büyükşehir, ilçe belediyesi hangi partideymiş bakılmaksızın fikirleri alınmalı ve bu yatırımlar şehirlere kazandırılmalıdır. Büyükşehir Meclisi’nde çoğunluğu sağlayamayan, hizmetleri engelleyemeyen AKP il, ilçe başkanları ile sahaya inmiş basın açıklamaları ile halka yanlış bilgiler verme yolunu seçmiştir. Oysa AKP İl, İlçe başkanları ile sahada esnafı, üreticiyi, turizmciyi ziyaret etmeli, dertlerini dinlemeli, evine ekmek götüremeyen vatandaşlara derman olmaya çalışmalıdır. Buna cesaret edemedikleri için siyaseten başarılı Cumhuriyet Halk partili belediyelerimize sataşmaya devam edeceklerini biliyor, onları pembe hayaller kurdukları dünyalarında baş başa bırakıyoruz.” dedi.

AKP İl Başkanı’nın imarla ilgili açıklamalarına da cevap veren CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu AKP İl başkanının ya yanlış yönlendirildiğini ya da AKP’nin alışkanlık haline getirdiği kandırılma durumunun yaşandığını söyledi ve vatandaşa açıklanan bilgilerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Zeybekoğlu; “AKP İl Başkanı İlçe Belediyelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarını İlçe Belediyeleri yapsın Büyükşehir Belediyesi onaylasın diye talepte bulunuyor. İl Başkanının mevzuattan ve kendi partisinin Bakanlığı tarafından yayınlanan görüşten bihaber olduğu anlaşılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 03.05.2019 tarihli yazısı ile Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre büyükşehir belediyesi sınırları içinde nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak yetkisi büyükşehir belediyesinde, uygulama imar planlarını yapmak yetkisinin ise ilçe belediyelerinde olduğundan büyükşehir ilçe belediyelerince nazım imar planı yapılması işi için ihaleye çıkılmaması gerektiği bildirilmiştir.

AKP İl Başkanı ayrıca Büyükşehir Belediyesi 5 yıl içinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarını yapmak zorunda demiş. Hangi mevzuatta söylenen bu söz kapsamında bir hüküm var?

Doğrusu ise 3194 sayılı İmar Kanununun 7. Maddesi;

Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir.” Hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda ilgili mevzuat incelendiğinde 1/5000 ölçekli nazım planlarının 5 yıl içinde yapılmasına yönelik mevzuatta bir hüküm yoktur.

Büyükşehir Belediye’miz ilk döneminde 1/25.000 lik nazım imar planını yaparak oy birliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçiren ilk belediyelerden biridir. AKP il Başkanı’na bu bilgiyi de hatırlatmakta büyük yarar olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Bodrum AKP ilçe başkanının Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile ilgili açıklamalarının hukuki süreci olacağını söyleyen Zeybekoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ibaresini resmi kurumlardan kaldıran, bu güzel ülkeye Habur rezaletini yaşatan iktidarın ilçe başkanının sözlerinin boyunu aştığını, demokrasiye, adalete, barışa ve yeşile duyulan özlem için bir araya gelenlerin direnişi olan Gezi’de kaybedilenlerin vebalinin AKP iktidarının boynunda olduğunu belirtti.