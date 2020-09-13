CHP MYK olağanüstü toplanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2020 Pazar, 19:25
CHP MYK olağanüstü toplanıyor
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CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı" denildi.


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