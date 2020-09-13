CHP MYK olağanüstü toplanıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı" denildi.
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