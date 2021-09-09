CHP Parti Meclisi'nden dikkat çeken açıklama: 5 madde belirtildi

09 Eylül 2021 Perşembe, 16:58

CHP Parti Meclisi, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan büyük mücadele, 9 Eylül 1922’de işgal kuvvetlerinin Anadolu’dan tamamen kovulmasıyla zafere ulaştı. Bu tarihi günden tam bir yıl sonra CHP kuruldu. Siyaseti, tarihsel seyri, ruhu Milli Mücadele cephelerinde şekillenmiş bir gelenektir CHP. Savaş meydanlarında ülke ateş altındayken dahi sorunların ve çözümlerin yüce Meclis'te müzakere edilmesini, milli iradenin vücut bulmasını esas alan bir büyük güçtür CHP. Kurtuluşla birlikte kuruluş iradesini de açıkça ortaya koyan siyasi kararlılığın merkezidir CHP.

"KRİZ ŞARTLARINDA..."

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, cephede kazanılan siyasi bağımsızlığımızı ekonomik bağımsızlıkla güvence altına almak için güçlü bir irade ortaya koydular. Sarayın değil, milletin iradesini esas aldılar. 'Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir' dediler. Bu iradenin adı Cumhuriyet’tir. 98. yaşını kutladığımız Türkiye siyasetinin sarsılmaz çınarı olan CHP, bugün kriz şartlarında yeniden Cumhuriyet iradesini ortaya koyma sorumluluğunu üstleniyor.

"SARAY VE ÇEVRESİ ZENGİNLEŞİRKEN HALK FAKİRLEŞİYOR"

Tek adam rejimi ülkemizi çok yönlü bir krize sürükledi. Ülkemiz yönetilmiyor; ağır ekonomik buhran, derinleşen devlet krizi ve artan toplumsal huzursuzluğun içerisinden geçiyoruz. Halk işsizlikle, hayat pahalılığıyla mücadele ederken iktidar halkın sorunlarını çözmenin değil kendi bekasının derdinde. Saray ve çevresi zenginleşirken halk fakirleşiyor. Eğitim sistemi çökertildi, ülkemiz bilgi çağından kopartıldı, var olan fırsat eşitsizlikleri koronavirüs salgını sürecinde günden güne derinleşti ve derinleşmeye devam ediyor.

Öte yandan ülkemiz, egemen güçlerin taleplerine boyun eğen Saray'ın yanlış dış politikasının ağır bedellerini ödüyor. Hali hazırda 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere beş milyondan fazla sığınmacıyı topraklarında barındıran Türkiye, Afganistan kaynaklı yeni kontrolsüz göç akınlarıyla karşı karşıya. Saray ise finansman yönetimi adı altında insan hayatı üzerinden rüşvet pazarlığında.

"HEP BERABER TÜRKİYE'Yİ ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA ULAŞTIRACAK VE ONU AŞACAĞIZ"

Bugün Parti Meclisimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 98. kuruluş yıldönümünde Türkiye’yi bu krizler yumağından çıkarmak için üstlendiği tarihsel sorumluluk bilinciyle toplanıyor.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, iktidarımızda,

- Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak ve egemenliği tekrar kayıtsız şartsız millete devretmek, hukukun üstünlüğüne dayalı hukuk devletini kurmak,

- Ranttan değil üretimden, yandaştan değil halktan yana bir düzen kurarak Türkiye’yi bu ağır ekonomik buhrandan çıkarmak ve gençlerin eğitim, istihdam ve özgürlük sorunlarını çözerek geleceğe umutla bakmalarını sağlamak,

- Herkesin eşit, parasız ve nitelikli eğitime erişmelerini sağlamak,

- Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, eşitliği merkezine alan, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan bir düzen kurmak,

-Dış politikada Türkiye Cumhuriyeti’nin, bölgesel ve küresel barışın öncülüğünü yapan itibarlı konumunu tekrar kazanmak ve Türkiye’nin kontrolsüz göç sorununu barış içinde çözmek için son derece kararlıyız.

Partimiz 98. yılını geride bırakırken 83 milyon yurttaşımıza bir kez daha söz veriyoruz. Hep beraber Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız."