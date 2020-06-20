CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kıdemi gasp hazırlığı var

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, LGS ve YKS sınavları dolayısıyla bugün ve yarın uygulanacak kısıtlama kararının yeterli olmadığını belirterek “Öğrenciler ve aileleri son derece tedirgin. Ama sesleri Saray’a ulaşmıyor” dedi.

Öztrak, parti genel merkezindeki açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

YETERLİ DEĞİL

Hafta sonu 1 milyon 670 bin öğrencimiz LGS’ye, gelecek hafta 2 milyon 433 bin öğrencimiz YKS’ye girecek. İki hafta önce gönlünün sesini dinleyen Erdoğan, anlaşılan sonuçtan çok ürktü. Bilim Kurulu’nun kararına uyarak sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı. Bu karar yeterli değildir.

İKRAMİYEYİ 1500 YAPIN

Şimdi kayınpeder ve sosyete damadı, AK Parti iktidarlarının 21. paketini açıklayacaklar. Paketle işçilerimizin alın teri olan kıdem tazminatını gasp etmeye hazırlanıyorlar. Kıdem tazminatlarında, emekçilerimizin çocuğunun hakkı var. En düşük emekli maaşını 1500 TL yaptık diye övünüyorsunuz. Kurban Bayramı’nda da ikramiyeyi 1500 TL yapın.

KABADAYILIĞA SOYUNUYOR

İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan zat, bu ülkede 40 yıllık gazeteciye alenen hakaret etti. Canınızı emanet ettiğiniz makam kabadayılığa soyunuyor.