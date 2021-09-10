CHP sözcüsü Öztrak’tan Erdoğan’a 'döviz rezervi' yanıtı: "Verdiği rakamlara bakarsanız hac farz olmuş"
CHP'li Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası'nın döviz rezerviyle ilgili açıklamasına yanıt verdi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası'nın döviz rezerviyle ilgili açıklamasına yanıt verdi. Öztrak, “Erdoğan'ın verdiği rakamlara bakarsanız hac farz olmuş. Kasaya bakarsanız zekata muhtaç. 128 milyar dolar nerede” dedi.
Erdoğan, bugün Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek, “Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ‘128 milyar dolar nerede’ diye sorup duruyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı” dedi.
CHP'li Öztrak da, Erdoğan’a sosyal medyadan yanıt verdi. Öztrak, yaptığı paylaşımda, “Erdoğan ‘TCMB rezervleri 118 milyar doları buldu’ diyor. Kasadaki 140 milyar dolarlık borç senedi ve emanet dövizi ağzına hiç almıyor. Oysa kasada 21 milyar dolarlık açık var. Erdoğan'ın verdiği rakamlara bakarsanız hac farz olmuş. Kasaya bakarsanız zekata muhtaç.128 milyar dolar nerede” dedi.
Erdoğan "TCMB rezervleri 118 milyar $'ı buldu" diyor.— Faik Öztrak (@faikoztrak) September 10, 2021
Kasadaki 140 milyar $'lık borç senedi ve emanet dövizi ağzına hiç almıyor.
Oysa kasada 21 milyar $'lık açık var.
Erdoğan'ın verdiği rakamlara bakarsanız hac farz olmuş.
Kasaya bakarsanız zekata muhtaç.#128MilyarDolarNerede ? pic.twitter.com/3NWEfAcyTF
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