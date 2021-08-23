CHP Sözcüsü Öztrak'tan Bakan Varank'a sert tepki
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a "Trollüğü bırak da işini yap." diye seslendi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sert sözlerle tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Öztrak, Mustafa Varank'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımını eleştirdi.
CHP'li Öztrak, Bakan Varank'ın "İngiltere Savunma Bakanı’nın kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin ismi bile geçmiyor. Okumaktan aciz birilerinin elinde kullanışlı sosyal medya şaklabanına dönen Kılıçdaroğlu’nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü…" paylaşımına "Trollüğü bırak da işini yap." diye yanıt verdi.
Öztrak, "Yerli aşıda çuvallayan Varank koltuğunu kurtarmak için Genel Başkanımıza hakaret etmeye kalkmış. İngiliz Savunma Bakanıyla yaptıkları mülakatta İngiliz muhabirler bakan Türkiye’de Afgan göçmenler için bölge düşünüyor yazıyorsa bunu bakan söylemiştir. Trollüğü bırak da işini yap." ifadelerini kullandı.
Yerli aşıda çuvallayan Varank koltuğunu kurtarmak için Genel Başkanımıza hakaret etmeye kalkmış. İngiliz Savunma Bakanıyla yaptıkları mülakatta İngiliz muhabirler bakan Türkiye’de Afgan göçmenler için bölge düşünüyor yazıyorsa bunu bakan söylemiştir. Trollüğü bırak da işini yap.— Faik Öztrak (@faikoztrak) August 23, 2021
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