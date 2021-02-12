CHP Sözcüsü Öztrak'tan iktidara 'Ay' göndermeli ekonomi eleştirisi

12 Şubat 2021 Cuma, 16:40

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar:

İŞSİZLİKTE GÖRÜLMEMİŞ BUHRAN

Bu hafta, 2020’nin son üç ayına ait işsizlik verileri açıklandı. İş güç sahibi 1 milyon 103 bin yurttaşımız, son bir yılda işini kaybetmiş. TÜİK’e bakarsak, geçtiğimiz kasım ayında işsizlik oranı da işsiz sayısı da düşmüş. İş bulmaktan umudunu kesip, iş aramayanları işsiz saymayınca işsizlik diye bir sorun da kalmamış. Kasımda işsiz yurttaşlarımızın sayısı 4 milyon. İş aramayıp çalışmaya hazır olan yurttaşlarımızın sayısı ise 4 milyon 832 bin. İş bulma ümidini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı, işsiz sayısından fazla. İş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı, son bir yılda, 2 milyon 606 bin kişi artmış. Böyle bir artış, daha önce yok! Millet iş bulmaktan umudu kesmiş. Eğreti istihdam ve umudunu kaybedenlerle, gerçek işsizlerimizin sayısı toplam 11 milyon 195 bine sıçramış. Bu görülmemiş bir tsunami... Görülmemiş bir buhran… Böyle bir işsizlik tablosuyla daha önce hiç karşılaşmadık.

YAPTIKLARI ORGANİZE İŞLER!

2011 seçimlerine giderken, ‘yerli uçağımız göklerde’ dediler. Göremedik. 2015 seçimlerine giderken, ‘yerli yolcu uçağımızı yapıyoruz’ dediler. Bütün şehirleri pankartlarla, afişlerle doldurdular. Bulamadık. Yıl oldu 2021... Yerli yolcu uçağı hâlâ ortada yok. 2011’de yüzde 100 yerli otomobil üretecek bir babayiğit aradılar, ama o babayiğit çıkmadı. Babayiğit çıkmayınca, 2015’te Cadillac’a üretilen prototipler için İsveçli SAAB firmasına 40 milyon avro ödediler. Çakma prototipleri ‘yerli araç’ diye millete yutturmaya kalktılar. Yerli araba, ‘2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak, 2021’de de seri üretime geçeceğiz’ dediler. 2019 gelip, geçti. Cenevre Fuarı’nda görücüye çıkan araba oldu mu? Olmadı. 2021’deyiz. Yüzde yüz yerli arabanın seri üretimi başladı mı? Başlamadı. Bu iş suya düşünce, bu defa, 2018’de Hong Kong’da görücüye çıkmış bir arabayı aldılar. Önüne kocaman harflerle TOGG yazdılar. Şimdi de tasarımı İtalya’dan, motoru Almanya’dan, şasisi İngiltere’den, bataryası Çin’den toplanacak, bu sözde yerli ve milli arabayı, bekliyoruz. Siyasi sermayeniz yalan olursa, gökyüzünde hayali yerli yolcu uçağı, yollarımızda hayali yerli araba olur da sınırlarımız da bekleyecek hayali yerli tank olmaz mı? Elbette olur… Bu ülkenin en stratejik askeri tesislerinden birini, ‘yerli tank yapacağız’ diyerek, tek kuruş almadan, allem ettiler, kallem ettiler, Katar ordusuna peşkeş çektiler. Savunma Sanayi Başkanı, attığı bu tweet ile ne dedi? ‘Altay Seri Üretim Projesi imzalandı. 18 ay sonra ilk tank, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.’ ‘Teslim edilebilir’ demiyor. ‘Teslim edilecek’ diyor. Tweetin atıldığı tarih 9 Kasım 2018. 18 aylık süre, 9 Mayıs 2020’de doldu. Bugün tarih ne? 12 Şubat 2021. Tank nerede? Tank yok. Para nerede? Para yok. Yatırım yapılacak dendi, o da yok. Yani tam bir ‘Organize İşler’ durumu…

PARA YOK, DAMAT YOK

Para nerede? Para yok. Damat nerede? Damat yok. Milletin 128 milyar dolarının hesabını veren de yok. Tüyü bitmedik yetimin hakkından ödenen, rekor tefeci faizlerinin hesabını veren yok. Şimdi damadın OECD Temsilciliği’ne atanan bir yakını, damadın abisinin yönettiği havuz gazetesinden, ‘rezervler buhar olmadı, yer değiştirdi’ diyor, biz tam da bunu diyoruz. Bu dövizler, TCMB kasasından çıkıp, Kimin kasasına, kaç liradan girdi? Bu yer değiştirme operasyonunu kayıtsız-kuyutsuz, ihale açmadan nasıl yaptılar? Bunu yapanlara en azından zimmet çıkar. Buradan savcılara ihbarda bulunuyorum. Bu yazı bir itiraftır. İlgililer hakkında derhal işlem başlatın. Yetim hakkının hesabını sorun.

MİLLET BIRAKIN AY’I, AYBAŞINI GÖREMİYOR

Damat gitti, ama öyle görülüyor ki fikirleri hala iktidarda. Damat: ‘Cumhurbaşkanımız, Ay’a kadar dört şeritli yol yapacağız dese, vallahi inanırız diyen seçmenlerimiz var’ dedi mi? Dedi. Damat der de kayınpederi yapmaz mı? Yapar. Kayınpeder şimdi Ay’a asfalt döşemeye karar verdi. Yapılacak yol kaç şeritli olur bilemem. Hayırlara vesile olsun. Ama milletimiz şimdiden telaşlandı. ‘Uzaya kaç araç için geçiş garantisi verilecek?’

Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre, Ay’la ilk temas 2023’te olacakmış. Biraz da sert olacakmış. Bir de slogan bulmuşlar. ‘Gökyüzüne bak, Ay’ı gör.' Millet aybaşını göremez hale gelmiş. Ay’ı nasıl görecek? Açıkça ifade ediyorum, Bunlar milletten öyle kopmuşlar ki, ‘gökyüzüne bak, Ay’ı gör’ diyerek, milyonlarla alay ediyorlar. Boğaziçi Üniversitesi’ne, kayyum atamasını protesto eden öğrencilere, ters kelepçe takıp yere baktırmaya çalışan iktidar, vatandaşa; yaptıklarımı görme ‘Ay’ı gör’ diyor. Ama millet; beceriksizlerin çıkardığı ekonomik krizde, bırakın Ay’ı, aybaşını görmeye uğraşıyor.

AOÇ'UN KİRALANMASI

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bazı alanların kiralanması hakkında gelen soruya Öztrak, "Mevcut yönetimin en iyi bildiği şey, rant yaratmak. Sıra yeniden Atatürk'ün millete miras bıraktığı arazilere geldi. Atatürk Orman Çiftliği'ne karşı girişilen bu hareket, Atatürk mirasına hakarettir" yanıtı verdi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "yeni kuruluş anayasası" nitelendirmesi için Öztrak, "Bunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili O zaman soruyoruz; neyi kuruyorsunuz, neyi yıkıyorsunuz? Bu ülkenin kurucu ruhu belli. Yeniden kuruluş diyerek bunların üzerine çizik mi atacaksınız? Daha önce yaptıkları anayasa değişikliklerinin nelere, kimlere hizmet ettiğini görüyoruz. Benim tavsiyem mevcut anayasaya uymalarıdır. Ambalaj yapmaktan vazgeçin. Gündemi değiştirmeyin. Millet aç, işsiz" dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alan açıklamaları için Öztrak, "Bu zat önce bu tehditleri savurdu, zoru görünce hemen sözlerinden ricat etti" dedi.

“BENİ Mİ ELEŞTİRMİŞ?”

Muharrem İnce'nin kendisine yönelik eleştirileri konusundaki soruya Öztrak, "Öyle mi ben izlemedim beni mi eleştirmiş? Hayırdır inşallah? Bu boş polemikleri hiç doğru bulmuyorum" karşılığını verdi.



