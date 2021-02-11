CHP Sultanbeyli İlçe Örgütünde istifa depremi

11 Şubat 2021 Perşembe, 14:03

“BU BİR OPERASYONDUR”

İstifalara ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya, “CHP İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu benimle iletişime geçerek istifaları bildirdi. İstifalar bana iletilmedi. Partimin zarar görmesini istemiyorum. 30 yıllık CHP’liyim ve çalışmaya devam edeceğim. Benimle beraber toplam 17 kişilik bir örgütüz. Örgütün düşmesi için yarısından bir fazlasının istifa etmesi gerekiyor. Neden 7 veya 8 değil de 9 kişi istifa etti? Bu bir operasyondur.

İstifaların Canan Kaftancıoğlu veya CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın isteği doğrultusunda olduğu yönündeki iddialar doğru değildir. Operasyonun adresi başka bir yerdir. Dışarıdan yapılan müdahaleler ilçe örgütümüzde bir etki yarattı. Bunun başındakilerin kim olduğunu biliyorum ama partime zarar gelmesini istemediğim için açıklamayacağım. Pazartesi sabahı toplandık, istifa eden yöneticilerle görüştük.

Her şey yolundaydı. Salı günü istifalarını verdiklerini öğrendim. Küçük ilçelerde bu şekilde siyaset yapılması doğru değildir. Partimize müdehale etmesinler. Bu şekilde partimize zarar veriyorlar. Herkes görevini yapsın. Ben partim için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.