CHP: TIR'lar sınırda ciddi bir rüşvet sorunu yaşıyor

18 Haziran 2020 Perşembe, 09:02

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Rusya'ya gitmek için Gürcistan sınırına ulaşan Türk TIR'larından yükün indirilerek tam tespit yapılmaması karşılığında 1000 dolardan 2 bin dolara kadar rüşvet istendiğini, TIR'cıların zaman ve maddi kayıp yaşamamak için rüşvet vermek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Kaya, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasından sonra Gürcistan üzerinden Rusya ve Kazakistan'a gitmek isteyen Türkiye'den giden TIR'ların ciddi bir sorun yaşadığını ifade etti.

Gürcistan sınır kapısında, TIR'lara, yükünün indirileceği ve tam tespit yapılacağı bildirilerek diğer ülke firmalarına yapılmayan negatif ayrımcılık uygulandığını söyleyen Kaya, bu işlemin yapılmaması karşılığında 1000 dolardan 2 bin dolara kadar rüşvet istendiğini öne sürdü.

Bu iddiasına dair, bir Türk TIR firmasından kendisine ulaştığını belirttiği görüntüyü izleten Kaya, TIR'ın yükünün indirilmemesi ve tam sayım yapılmaması karşılığında rüşvet istendiğini aktardı.

Rüşvet verilmemesi halinde TIR'ın kontrol için 10-15 gün bekletildiğini savunan Kaya, Türk firmalarının büyük bir zaman kaybı ve maddi kayba uğramamak için söz konusu rüşveti vermek zorunda kaldığını ifade etti.