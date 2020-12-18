CHP: 'TUİK milleti kandırmak için mi kullanıldı?'

18 Aralık 2020 Cuma, 14:33

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bir süre önce katıldığı bir televizyon programında TÜİK'e ilişkin önemli iddialarda bulunan kurumun eski Başkanı Birol Aydemir'in açıklamalarını Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sordu.

Bekaroğlu, TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir'in TÜİK verilerinin güvenilirliğinin kalmadığına yönelik açıklamasına bugüne kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan cevap gelmediğini belirtti. Bekaroğlu, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirerek Bakan Lütfi Elvan'dan açıklama istedi.

Bekaroğlu, TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir'in, kurumun bağımsızlığını kaybettiği, açıkladığı verilerin güvenilmez olduğu, enflasyon, istihdam, büyüme rakamlarını şüpheli bulduğu, bu verilerin kamuoyuna açıklanmadan önce eski Bakan Berat Albayrak ile paylaşıldığı, enflasyon, işsizlik ve büyüme rakamlarını TÜİK'ten önce Albayrak'ın açıkladığı ve TÜİK’in de buna uygun veriler açıkladığı şeklindeki ifadelerinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Aydemir'in iddiaları arasında bulunan, TÜİK’in liyakata uygun olmayan, mesleki bilgi birikimi bulunmayan vekaleten atamalarla yönetildiği şeklindeki ifadelerinin de açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Bekaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a şu soruları yöneltti:

- TÜİK'in enflasyon, istihdam, büyüme gibi alanlarda yayınladığı verilerin artık çok şüpheli ve tartışmalı olduğu görüşüne katılıyor musunuz?

- TÜİK’in çalışma performansı ve stilini nasıl buluyorsunuz?

- TÜİK’in sizden önceki dönemde bağımsızlığını kaybetmiş olduğu iddialarına ne diyorsunuz?

- TÜİK'in enflasyon, istihdam, büyüme gibi alanlarda yayınladığı verilerin hesaplanmasında uluslararası standartlara uygun olmayan yöntemler kullanılmakta mıdır?

- TÜİK'in enflasyon, istihdam, büyüme gibi alanlarda yayınladığı verilerin kamuoyuna açıklanmadan önce bir dönem önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la paylaşıldığı yönündeki iddialar konusunda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir olay varit olmuş ise bu konuda kurum bünyesinde bir araştırma ve soruşturma yaptırmayı düşünüyor musunuz?

- TÜİK liyakate uygun olmayan mesleki bilgi birikimi bulunmayan vekaleten atamalarla mı yönetilmektedir?

- Mevcut Başkan Muhammed Cahit Şirin’in 2018 yılında TÜİK’te göreve başladıktan sadece iki yıl sonra TÜİK başkanlığına vekâleten atandığı doğru mudur? Adı geçen şahsın istatistik bilimi ile ilgili geçmiş dönemdeki mesleki birikimi nedir? Adı geçenin geçmişte istatistiki hesaplama metotları ile ilgili lisans, lisansüstü, doktora veya başka herhangi bir çalışması veya görevi olmuş mudur?

- Kurumda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Mehmet Özyurt isimli şahsın istatistik bilimi ile ilgili geçmiş dönemdeki mesleki birikimi nedir? TÜİK’te geçmişte herhangi bir kadroda görevi olmuş mudur?

- Adı geçenin geçmişte istatistiki hesaplama metotları ile ilgili lisans, lisansüstü, doktora veya başka herhangi bir çalışması veya görevi olmuş mudur? Adı geçen şahıs asıl olarak hangi kurumda çalışmakta veya hangi kurumdan maaşını almaktadır?

1-TÜİK’in liyakate uygun olmayan mesleki bilgi birikimi bulunmayan vekaleten atamalarla yönetilme ve çalışma dönemine son vermeyi düşünüyor musunuz?