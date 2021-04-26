CHP, Z kuşağına yönelik duyarlı sosyal medya stratejisi izlediği belirtildi

26 Nisan 2021 Pazartesi, 04:00

CHP’nin, “128 milyar dolar nerede” sorusunun arka planındaki iletişim stratejisi, son günlerde Ankara kulislerinde sıkça konuşuluyor. Parti kaynakları, “CHP’de, Türkiye’nin tüm sorunlarının gündemde tutmak için Ankara ve İstanbul’da, aralarında merkez yönetim kurulu (MYK) üyeleri, milletvekilleri ve genel merkezdeki genç ekiplerin yer aldığı iki farklı kolektif grupla çalışma yürütüldüğü” bilgisini veriyor. “Sosyal medyada Z kuşağına yönelik duyarlılık gösterildiğini” belirten kaynaklar, “CHP’nin trol ordusu yok” diyor.

CHP’nin gündeme getirdiği “128 milyar dolar nerede” sorusu, aradan iki ay geçmesine karşın Türkiye’de en çok konuşulan konu başlıkları arasındaki yerini koruyor. Bu sorunun gündemde kalmasında, bahse konu rakamın büyüklüğünün yanı sıra uygulanan iletişim stratejisi de etkili oluyor. Öyle ki kulislerde, bağlantıları olmadığı halde bazı reklam ajanslarının, “Bu kampanyayı biz yaptık” dedikleri, bazılarının da “isimlerinin 128 milyar dolar ile birlikte anılmasından rahatsız oldukları” konuşuluyor. CHP’den edinilen bilgilere göre, partinin son dönemde uyguladığı iletişim stratejisi tek bir noktadan yönetilmiyor. İki farklı gruptan alınan stratejik danışmanlık hizmeti ile birlikte partinin MYK üyeleri, milletvekilleri ve genel merkezdeki genç ekipler kolektif bir çalışma içerisinde ilerliyor.

‘GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİ’

CHP kaynakları, “stratejik olarak olayları analiz eden, ölçen ve ölçümleri parti ile paylaşan iki farklı grubun, Ankara’da ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, İstanbul’da KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Uluslararası İletişim Uzmanı Ali Kiremitçioğlu ile onların çalışma arkadaşları olduğunu” belirtiyor. Bazı MYK üyeleri ve milletvekilleri ile ortak çalışma yürüten ekipler, “günü anlama, günden çıkarılanlar ile geleceğe yönelik fikir ve strateji üretme” üzerine yoğunlaşıyor. Uygulama safhasında ise genel merkezde görev yapan genç ekipler devreye giriyor.

Farklı gruplarla birlikte çalışmanın, “günü okumaya” ve “geleceği oluşturmaya” yardımcı olduğunu kaydeden parti kaynakları, “Stratejik fikir alınmasının dışında bu süreçte profesyonel hiç kimse yok” değerlendirmesinde bulunuyor.

“Strateji grupları, Z kuşağının yanı sıra tüm toplum gruplarına yönelik odak çalışmaları yapıyor, bunların verilerini bizimle paylaşıyor” diyen aynı kaynakları, sosyal medyada gündem oluşturma ya da yaygınlaştırma için hiçbir bütçe kullanılmadığını ve CHP’nin trol ordusu bulunmadığını vurguluyor.

Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarının çoğunda, “sokaktaki insanların kendilerini sahipsiz hissettiklerini” belirten CHP kaynakları, “CHP’nin toplumdaki duyarlılıkları yakından izleyip sorunlara çözüm üretmek için partinin tüm unsurları ile bir arada çalıştığını” ifade ediyor.

‘AJANSLAR İMTİNA ETTİ’



CHP’nin sadece seçim dönemlerinde reklam ajansları ile çalıştığını belirten kaynaklar, “Geçmiş seçimlerde Türkiye’nin çok büyük ajansları ile temas kurulduğunda, ‘Biz kamu işleri de yapıyoruz. Size gelirsek işlerimiz kesilir’ yanıtları aldık. Bizimle çalışmaktan imtina ettiler. Şu anda seçime yönelik bir arayışımız yok. CHP’nin şu anda yürüttüğü çalışma, Türkiye’nin sorunlarını halka anlatmak. Yarın seçim geldiğinde bir ajans ile birlikte seçim stratejisi bu temel üzerine kurulacak” diyor.

