CHP'de Meclis Başkanvekili Haydar Akar oldu
CHP’nin yeni Meclis Başkanvekili Haydar Akar oldu.
CHP’de Meclis Grup Yönetimi için seçim yapıldı. Meclis Başkanvekilliği için 3 aday yarıştı.
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Sezgin Tanrıkulu ve Yaşar Tüzün ilk turda seçilmek için gereken oyu alamadı. İkinci turda en düşük oyu alan Tüzün çekildi.
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile İstanbul Milletvekili Tanrıkulu arasında geçen yarışı Akar kazandı. CHP’nin yeni Meclis Başkanvekili Haydar Akar oldu.
Gazete Duvar'ın haberine göre, Meclis İdare Amirliği’ne ise CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker seçildi.
Başkanlık Divanı katip üyelik seçiminin ilk turunda Abdurrahman Tutdere, ikinci turunda ise Sibel Özdemir ve Necati Tığlı yeni katip üyeler oldu.
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