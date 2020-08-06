CHP’de, parti meclisinin ilk toplantısı bu hafta sonu yapılacak

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

8 Ağustos’ta yapılacak PM öncesi parti içi kulislerde MYK üyeliği için görüşme trafiği hızlandı. Bu kapsamda parti içinde pek çok ismin kulis yürüttüğü, Kılıçdaroğlu’nun MYK için değerlendirmelerine son ana kadar devam edeceği dile getiriliyor.

Edinilen bilgiye göre MYK’de görev yapan mevcut üyelerin büyük bir kısmının göreve devam edeceği belirtiliyor. Parti kulislerinde 18 üyeli yapının korunacağı, yalnızca bazı alanlarla ilgili yeni tanımlamaların yapılabileceği konuşuluyor.

Öte yandan 18 üyeli yapı içerisinde bazı alanların birleştirilerek 15 üyeli bir yapıya dönüştürülebileceği de dillendiriliyor. Parti içinde Ünal Çeviköz’ün PM’ye girememesinin ardından Dış İlişkiler için Selin Sayek Böke ve Yunus Emre’nin ismi konuşulurken, bu koltuğun boş bırakılarak Çeviköz’in başdanışman olarak göreve devam edebileceği de dile getiriliyor.

MYK’de daha önce görev yapan Bülent Tezcan ve Erdoğan Toprak’ın yanı sıra PM’ye yüksek oyla seçilen ve daha önce MYK’de görev yapmamış Ali Öztunç ve Gamze Taşcıer gibi isimlere de yeni dönemde görev verilebileceği kaydediliyor.