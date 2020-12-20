CHP'den asgari ücret paylaşımı: İnsanca bir yaşam için

20 Aralık 2020 Pazar, 19:13

CHP Genel Merkezi’nin asgari ücretin en az 3100 TL olması yönünde görüş belirtmesinin ardından İstanbul İl Örgütü, asgari ücret bilgilendirme çalışmaları kapsamında saha faaliyetlerine başladı. İstanbul’un 39 ilçesinde kampanya sürecinde ilçe merkezlerinde, semt pazarlarında, metro çıkışlarında kurulan stantlar ve devam eden bilgilendirme çalışmaları ile asgari ücretin en az 3100 lira olması gerektiği yönündeki öneri nedenleriyle birlikte vatandaşlara açıklandı.

"ASGARİ ÜCRETİN VERGİ YÜKÜ ESNAF VE İŞVERENE YÜKLENMEMELİ"

Vatandaşlar, pahalılıktan ve ay sonunu getiremediklerinden şikayet ederken İl Başkanı Kaftancıoğlu, ülke kaynaklarının eşit dağıtıldığında 83 milyona yeterli olacağını söyledi. Salgın sürecinde işçinin yanı sıra esnafın ve işverenin de büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirten Kaftancıoğlu, "Biz CHP olarak Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi; işçinin, emekçinin asgari ücreti yettiği için değil ancak mevcut ekonomik gerçekler de göz önüne alındığında en az 3100 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Salgın sürecinde esnafımız ve küçük işverenimiz de zor durumda. Bu sebeple asgari ücretin vergi yükü esnaf ve işverene yüklenmemeli. Vergi yükünü halkını ve esnafını düşünerek iktidar karşılasın ki; esnafımız da evini asgari ücretle geçindiren işçimiz de zor durumda kalmasın’’ şeklinde konuştu.

CHP İSTANBUL’DAN REKLAM FİLMİ: ASGARİ ÜCRET ÖNERİM

CHP İstanbul İl Başkanlığı, kampanya sürecinde saha çalışmalarının yanı sıra asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçilerin sorunlarını anlattığı bir de reklam filmi hazırladı. Reklam filminde insanca bir yaşam için asgari ücretin en az 3100 TL olması gerektiği vurgulandı. Farklı meslek gruplarından işçilerin yer aldığı ve #AsgariÜcretÖnerim etiketiyle yayınlanan video, Twitter’da kısa sürede binlerce görüntülenme aldı. Reklam filminde konuşmacılar, iktidardan "asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olmasını’’ ve "asgari ücretle geçimini sürdüren kişilerin vergiden muaf tutulmalarını’’ talep etti.