CHP'den Bahçeli'ye: "Sıkı takipçimiz, iyi seyirler dileriz"

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:03

Özel, "Sayın Bahçeli’ye iyi seyirler. Pandemi koşullarından dolayı davet edemiyoruz. Ama sıkı bir takipçimiz olduğu belli. Türkiye için altın fırsat CHP’nin iktidarıdır. Millet İttifakı'nın iktidarıdır. Türkiye için altın fırsatı hayata geçirecek olan kadroların ortaya çıkacağı CHP Kurultayı’nda Sayın Bahçeli’ye zevkli seyirler diliyoruz. Biz çok keyif alacağız kendisinin de keyif alacağını açıklamasından öğrenmiş olduk" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel açıklamasında, şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli, 'Bir tek senden Cumhurbaşkanı adayı olmaz bu Türkiye’de' dediği Recep Tayyip Erdoğan’ı partisinin adayı yapmıştı. Partisindeki bir genel başkan adayı, değerli bir hanımefendiyle rekabet etmemek için savrulmuş, partisini savurmuş, kurultayı Saray desteğiyle iptal ettirmiş, partiyi ortadan ikiye yardırmıştı. Saray'a ve Bahçeli’ye itiraz partisinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.

Bir başka siyasi partinin genel başkanın Cumhurbaşkanı adayı olup kendisi aday olmamasına sebebiyet veren ve bunu hazmedebilen birinin, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını altın bir fırsat olarak görmesi, gerçekten önemlidir. Sayın Bahçeli’ye iyi seyirler. Pandemi koşullarından dolayı davet edemiyoruz. Ama sıkı bir takipçimiz olduğu belli. Türkiye için altın fırsat CHP’nin iktidarıdır. Millet İttifakı'nın iktidarıdır. Türkiye için altın fırsatı hayata geçirecek olan kadroların ortaya çıkacağı CHP Kurultayı’nda Bahçeli’ye zevkli seyirler diliyoruz. Biz çok keyif alacağız kendisinin de keyif alacağını açıklamasından öğrenmiş olduk"