CHP'den 'Banu Özdemir' iddianamesine tepki: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!

04 Haziran 2020 Perşembe, 15:50

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında cami yayınlarının frekanslarının 18 Temmuz 2009 Cumartesi günü Resmî Gazete yayımlandığına dikkat çekerek "O frekanslar doğrultusunda birileri çıkmış camiden müzik yayını yapıyor. Bunun suçlusu nasıl CHP oluyor?" diye sordu.

"YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR"

Özkoç, konuya ilişkin şunları söyledi:

"18 Temmuz 2009 Cumartesi günü Resmî Gazete yayımlanan karar alenen devlet sistemine gireceklere kolaylık sağlıyor. Camilerden yapılan frekansların ayarları Resmî Gazete’de yayımlanmış. O frekanslar doğrultusunda birileri çıkmış camiden müzik yayını yapıyor. Bunun suçlusu nasıl CHP oluyor? Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler. Hiç utanma yok mu? Bu ülkenin İçişleri Bakanı camide kendi yayınladığınız frekansla oraya girip milletimizin manevi ve dini duyguları ile oynayan kişiyi bulamıyor ama Banu Özdemir 'Şu rezilliği görün, İçişleri Bakanlığı’nın, Diyanet’in düştüğü şu rezilliği görün' diye yaptığı retweetten dolayı siz onu 3 yıllık diye bir ceza ile cezalandırmak içi harekete geçiyorsun. Bu ülkenin yasaları böyle mi işleyecek? Minareyi çalan kişi suçlu değil ama ‘Yahu minareyi çalıyorlar şu rezilliği görüyor musunuz?’ diyen kişi suçlu."