CHP'den camide şarkıya tepki: Dini değerlere yapılan her yanlışın karşısındayız

21 Mayıs 2020 Perşembe, 09:27

Yücel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1- Mübarek Ramazan ayında camilerin sistemine girerek, provokatörlerce dini içerik dışında yayın çalınması bir müslüman olarak beni ve arkadaşlarımı çok üzmüştür.Adli mercilerce olayın faillerinin derhal tespit edilmesi gerekmektedir. Süreci dikkat ve destekle izleyeceğiz.

2- Bazı paylaşımlarda adı geçen Banu Özdemir'in partimizde aktif bir görevi yoktur. İnanç ve dini değerlere yapılan her yanlışın karşısında herşeyden ve herkesten önce Cumhuriyet Halk Partisi vardır.