CHP'den camide şarkıya tepki: Dini değerlere yapılan her yanlışın karşısındayız
İzmir'de camilerin minarelerinden şarkı çalınmasına tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "İnanç ve dini değerlere yapılan her yanlışın karşısında herşeyden ve herkesten önce Cumhuriyet Halk Partisi vardır" dedi.
Yücel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
1- Mübarek Ramazan ayında camilerin sistemine girerek, provokatörlerce dini içerik dışında yayın çalınması bir müslüman olarak beni ve arkadaşlarımı çok üzmüştür.Adli mercilerce olayın faillerinin derhal tespit edilmesi gerekmektedir. Süreci dikkat ve destekle izleyeceğiz.
2- Bazı paylaşımlarda adı geçen Banu Özdemir'in partimizde aktif bir görevi yoktur. İnanç ve dini değerlere yapılan her yanlışın karşısında herşeyden ve herkesten önce Cumhuriyet Halk Partisi vardır.
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