CHP'den çok konuşulacak video
CHP sosyal medya ekibi ekonomik sorunlara ilişkin bir video hazırladı. CHP ise videoyu, "Cumhuriyetimizi yeniden "kimsesizlerin kimsesi" yapacağız" notuyla paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi sosyal medya ekibi çok konuşulacak bir video çalışmasına imza attı.
Videoda bir gencin verdiği sokak röportajında şu ifadelere yer verildi:
"Artık o kadar sabrım kalmadı ki, kimseye tahammülüm kalmadı ki, mutsuzluktan, ekonomik sıkıntılardan, o kadar umutsuzum ki ben bu röportajı yaptıktan sonra evime giderken bana bir araba çarpıp ölsem gözüm asla arkada kalmaz"
Çöpten yiyecek toplayan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle sesleniyor: "Sayın Cumhurbaşkanım ben bu soğanı çöpten aldım. Çöpün içinden çıkarıp aldım yıkadım, götürüp yiyeceğim."
Yine bir sokak röportajında mikrofonlara konuşan bir genç ise, "Psikolojim bozuk kaldıramıyorum, geçim derdinden kendimi geliştiremiyorum." ifadeleri kullanırken videoda ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yoksulluğa ilişkin olarak söylediği, "Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan kalktı" sözlerine yer verildi.
CHP ise videoyu, "Lütuf değil milletimizin hakkı... CHP'li belediyelerin tamamı en az 3100 lira net asgari ücret verecek. Belediyelerimizle başladık, Cumhuriyetimizi yeniden "kimsesizlerin kimsesi" yapacağız" notuyla paylaştı.
İşte o video:
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