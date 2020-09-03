CHP'den Covid-19’a karşı tedbirlere ilişkin genelgenin o maddesine tepki

03 Eylül 2020 Perşembe, 12:05

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler Genelgesi” sonrası iller bazında Ankara Valiliği’nin “Koronayla Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirleri İçeren Genelgesi”yayınlandığını anımsattı.

Genelgede esnek çalışmayla ilgili kararlar yer alırken “10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması” maddesine tepki gösteren Taşcıer, “Tekrar ve tekrar ifade ediyoruz ki, çocuk bakımı sadece kadının değil, ebeveynlerin ortak sorumluluğundadır. Çocuk bakımının yalnızca kadının sorumluluğunda olduğuna dair yargıların somutlaştığı bu karar, cinsiyetçi bir bakış açısının ve kadının aslolan görevinin çocuk bakmak olduğuna dair çarpık düşüncenin tezahürüdür” dedi.

Kadın erkek ayrımı yapılmadan kamuda çalışan küçük çocuklu anne ve babalara evden çalışmak için seçim hakkı tanınması gerektiğini vurgulayan Taşcıer, “Hem annenin hem de babanın kamuda çalıştığı ailelere bu hakkın tanınması, devletin kendi kurumlarının cinsiyetçiliğin yapıldığı yerler olmaması adına önemlidir.

Türkiye ne yazık ki, bir yandan COVID-19 salgını ile mücadele etmekteyken, bir yandan da cinsiyetçilik salgınıyla mücadele etmektedir. Zihinlere işlenmiş önyargılı kodlarla mücadele etmek bireylerin sorumluluğu olduğu kadar devletin de mücadele etmesi gereken bir alandır. Devlet cinsiyetçiliğin bayrak taşıyıcısı değil, tam da karşısında olmalı, hayatın her alanında kendine yer bulan cinsiyetçiliğin tam manasıyla kazınması için önlemler almalıdır” ifadelerini kullandı.