CHP'den Erdoğan'a çok sert tepki: A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı

03 Aralık 2020 Perşembe, 18:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, “Biz teröristlerle savaşırken, bunların milletvekilleri onların tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar” dedi.

Konu A Haber'de haberleştirilirken, Sezgin Tanrıkulu’nun, PKK cenazesine katıldığına dair fotoğraf paylaşıldı. Fakat o fotoğraf, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin cenazesine aitti ve fotoğrafa PKK bayrağı photoshop ile eklenmişti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu haberlere ve Erdoğan’ın açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı o cenaze, Tahir Elçi'nin cenaze törenidir. Tahir Elçi, 'Terör istemiyoruz' diye basın açıklaması yaptığında öldürüldü. Sezgin Tanrıkulu o cenazeye gidiyor.

Sadece sosyal medyada photoshop yapılıyor, terör cenazesi ile bir araya getiriliyor. Terör cenazelerine partinin yöneticilerinin, milletvekillerinin, il, ilçe başkanlarının katılmasını doğru bulmayız” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise TBMM’de CHP’li vekillerin terörist cenazesine katıldığı yalanıyla açıklama yapmış, görüntülerin photoshop olduğunu söylemişti.