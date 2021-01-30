CHP'den "Esnafı batıran adam" kampanyası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin sosyal medyada başlattıkları kampanya ile esnafın geçtiği zor süreçlere dikkat çekerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Esnafı batıran adam" etiketiyle eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2021 Cumartesi, 21:15
CHP'den
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CHP'li vekillerden Erdoğan'ı eleştiren bir kampanya başlatıldı.

Kampanya'da "Erdoğan'ın esnafı batırdığı" ifade edilerek konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

CHP'liler tarafından başlatılan "Esnafı batıran adam" kampanyasında paylaşılan mesajların bazıları şöyle:


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