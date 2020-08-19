CHP'den iktidara ayçiçeği ithalatının yasaklanması çağrısı

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:38

Doların 7.40 liraya dek yükseldiğini anımsatarak Türkiye'nin yıllık ayçiçeği ithalatına 500 milyon doların üzerinde para ödediğini vurgulayan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut,

"Türkiye'de yıllık 2 milyon ton civarında ayçiçeği üretimi var. Ülke ihtiyacı ise 3.5 milyon ve 4 milyon ton arasında değişiyor. Yılda 1 milyon tonun üzerinde ayçiçeği ithalatı yapılıyor ve bunun için 500 milyon doların üzerinde para dışarıya ödeniyor. Bu ekonomik kriz döneminde ithalata verilen para, yerli çiftçimize destek olarak sunulsun" dedi.

AYÇİÇEĞİ TARLALARINI GEZDİ

Türkiye'de en erken ayçiçeği hasadının yapıldığı Çukurova Bölgesi'nde hasadı süren ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulunan Ayhan Barut, dünyada ve ülkemizde güvenli gıdaya erişimin çok önem arz ettiği salgın günleri yaşandığını hatırlattı. Salgının olumsuz etkilerinin yanı sıra ülke ekonomisinin de çok zor durumda olduğuna işaret eden Ayhan Barut, "Dolar 7.40 liraya dayandı, iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Tarımda net ithalatçı hale geldi Türkiye. Ayçiçeğinde de ithalat yapılıyor" diye konuştu.

"İTHALATI YASAKLAYIN"

Türkiye'de yıllık ortalama 600 bin hektar alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını bildiren CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Ayçiçeğinde yıllık 2 milyon ton üretimimiz var. Ülke ihtiyacı ise 3.5 milyon ve 4 milyon ton arasında değişiyor. Hemen hemen her yıl 1 milyon tonun üzerinde ayçiçeği ithalatı yapılıyor ve bunun için 500 milyon doların üzerinde para dışarıya ödeniyor. Ülkemiz ihtiyacı olan 4 milyon ton ayçiçeğini üretebilecek kapasiteye sahip. Yeter ki ithalata harcanan para yerli üreticiye destek olarak verilsin. Verilecek desteklerle, çiftçilerimiz 2 milyon tonluk ayçiçeği üretimini ihtiyaç olan 4 milyon tona çıkaracak. Örneğin bir kez sulamayla bile verim 2 kat artar. İktidara sesleniyoruz. Gelin ithalat yoluyla yabancı üreticilere verilecek desteği kendi çiftçimize sağlayalım. Bu sayede ayçiçeğinde kendi kendimize yeterliliğimizi sağlayalım. Yerli tarımı, ihracatı destekleyip ithalatı yasaklayalım."