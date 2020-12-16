CHP'den Kaftancıoğlu davasına tepki: Bunun adı hukuk üzerinden eşkıyalık yapmaktır

16 Aralık 2020 Çarşamba, 07:45

CHP’li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen hapis cezasına tepki gösterdi.

Altay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını, “Hukuk garabetiyle karşılaşmadığımız gün neredeyse yok gibi. İstanbul İl Başkanımıza ve Üsküdar İlçe Başkanımıza bu fotoğraf çekildiği için 10,5 yıl hapis istemiyle cezai kovuşturma başlatıldı. Bu kepazeliğin daniskasıdır. Erdoğan, bir numaralı dokunulmaz, iki numaralı dokunulmaz Fahrettin Altun, üç numaralı dokunulmaz da Alaattin Çakıcı. Bunun adı tam faşizmdir. İlçe başkanımızın Fahrettin Altun’un evini resimlediğine, fotoğrafladığına dair bir tek kanıt yok” sözleriyle değerlendirdi.

‘BUNUN ADI HUKUK ÜZERİNDEN EŞKIYALIK YAPMAKTIR’

Altay, şöyle devam etti:

“Altun’un komşusu bir sanatçı hanımefendi buranın videosunu çekiyor ve hem Fahrettin Altun hem de sanatçı hanımefendi paylaşıyor. Mesela o videoda Fahrettin Altun’un evi var ama Üsküdar ilçe başkanımızın çektiği fotoğrafta sadece mülkiyete, hazineye ait boş bir arazi var. Kamu arazisi üzerinde Fahrettin Altun kendine bir pergola yapmış. Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi pergola yıkılmış. Şimdi buradan soruyorum. Pergolayı niye yıktın? Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflandığına dair bir belge, bulgu, fotoğraf varsa ben sözümü geri alacağım. Yoksa bunun adı hukuk üzerinden eşkıyalık yapmaktır.

‘İL BAŞKANIMIZA YARGISIZ İNFAZ YAPILMAK İSTENİYOR’

İddianamede suçu ve suçluyu övmek var. Ortada bir yargı kararı yok. Kesinleşmiş bir suç yok. Kesinleşmiş bir hüküm yok. Geldiğimiz noktada maalesef İstanbul il Başkanımıza mahkeme marifetiyle yargısız infaz yapılmaya çalışılıyor. Buranın fotoğrafını çekmenin cezası 10,5 yıl ise vay geldi Türkiye’nin haline ama daha çok vay geldi yönetenlerin haline. Böyle cezalar yağdırma tehditleri ile CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu susmaz. Bilakis daha çok konuşacak. Daha çok sizin yanlışlarınızı ortaya çıkaracak. Daha çok millete ettiğiniz zulme isyan edecek. Siz oradan gidene kadar İstanbul İl Başkanımız da Üsküdar İlçe Başkanımız da, biz de mücadele etmeye devam edeceğiz.

CHP’yi hücrelerle, cezaevleriyle, özgürlükten menle yıldırmak mümkün olmayacaktır.”