CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucuna ilişkin açıklama
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Faik Öztrak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Kılıçdaroğlu'na yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı belirtildi.
CHP Genel Merkezi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun test sonucuna ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir" ifadeleri yer aldı.
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