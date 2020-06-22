CHP’den ÖSYM'ye YKS çağrısı: Uyarıları dikkate alın

22 Haziran 2020 Pazartesi, 13:18

Kaya, 27-28 Haziran’da yapılacak YKS’de alınması gereken tedbirler noktasında çağrıda bulunarak, "İnadım inat dediniz sınavı yapmakta ısrar ediyorsunuz hiç olmazsa tedbirler alın ki çocuklarımız mağdur olmasın" diye konuştu.

Kaya, "Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk her türlü hazırlığı yaptıklarını söyledi ama ne yazık ki sınava giren öğrenciler 25 kişilik sınıfta 20 öğrencinin ve 2 gözlemcinin olduğu yani toplam 22 kişinin aynı sınıfta olduğunu gördük. Sosyal mesafe diye bir kavramın olmadığını hep birlikte izledik. Okul bahçeleri tıklım tıklımdı hiçbir tedbirin alınmadığını gözlerimizle gördük" ifadelerini kullandı.

"BİLİM KURULU VE SAĞLIK BAKANI’NIN UYARILARINI DİKKATE ALIN"

27-28 Haziran’da yapılacak YKS’ye de dikkat çeken Kaya şunları söyledi:

* Buradan ÖSYM Başkanı Halis Aygün hocama sesleniyorum; eğer siz de öğrenciler bu sınava girmek mecburiyetinde değil diye bir yaklaşımın içerisindeyseniz kesinlikle yanılıyorsunuz.

* Lütfen duyarlı olun. 25 kişilik sınıflarda en fazla 15 kişinin olmasını sağlayın. Boyu 1.90 olan, kilolu olan çocuklarımızı ilkokul 1. sınıf ya da 2. sınıf öğrencilerinin sıralarına oturarak sınav yapamayacaklarını lütfen görün.

* Mağdur olan öğrencilerimizin çok fazla olduğunu biliyoruz. Buradan saray hükümetinin başkanlarına da sesleniyorum; lütfen artık Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanı’nın uyarılarını dikkate alın.

* İnadım inat dediniz sınavı yapmakta ısrar ediyorsunuz. Hiç olmazsa tedbirler alın ki çocuklarımız mağdur olmasın.