ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday maske, siperlik ve dezenfektan ile sınava gelebilecek" dedi.

AA
22 Haziran 2020 Pazartesi, 11:16
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Aygün, "Covid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor.

YKS'de Covid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS adaylarının ailelerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağrısında bulundu.


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