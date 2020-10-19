CHP’den ‘SWOT’ analizi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle her hafta düzenlenen rutin toplantıların dışında dün bir araya gelerek partinin güçlü ve zayıf yanlarının tartışıldığı; siyasi söylem ve politikalarının ele alındığı kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
MYK üyelerinin “SWOT analizi” yaptığı toplantıda; partinin önündeki fırsatların neler olduğu ve olası risklere karşı alınması gereken önlemlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, basına herhangi bir duyuru yapılmadan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mogan Tesisleri’nde gerçekleştirilen MYK toplantısına Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Toplantıda CHP’nin bundan sonra izleyeceği siyaset ve politikalara yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Yaklaşık 6.5 saat süren toplantıda parti çalışmalarıyla ilgili çok ayrıntılı bir analiz gerçekleştirildi. SWOT analizi olarak da tanımlanan çalışma kapsamında partinin güçlü yanları, zayıf yanları, önündeki fırsatlar ve risklerle ilgili değerlendirmeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda partinin belirlediği hedeflere ulaşmasını engelleyen faktörlerin neler olduğu ele alındı.MYK üyeleri, kendi alanlarıyla ilgili de parti politikalarına ilişkin gözlemlerini ve önerilerini dile getirdi.
SWOT ANALİZİ NE DEMEK?
SWOT ifadesi; İngilizce güçlülük (strengths), zayıflık (weakness), fırsat (opportunity) ve tehdit (threat) kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve bir proje ya da bir kurumun içinde bulunduğu durumu tüm yönleriyle değerlendirilmesi için başvurulan bir analiz yöntemini olarak tanımlanıyor.
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