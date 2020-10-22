CHP’den ‘test’ tepkisi: Sağlık Bakanlığı ‘200 bin test’ sözünü tutmadı

22 Ekim 2020 Perşembe, 14:16

CHP Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 30 Eylül’deki Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından, “Test sayımız şu an 112 bin 98, bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına çıkarmak istiyoruz” sözlerini hatırlattı. CHP’li Demir, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın o açıklamasının üzerinden üç hafta geçti, dördüncü haftaya girdik. Ancak test sayısı bırakın artmayı 103 binlere kadar bile düştüğü günler oldu. Test sayısının artmamasının gerekçesini Sayın Bakan açıklamalıdır” dedi.

Deniz Demir, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Koranavirüs hasta sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor, vaka sayısını bilmesek de günlük hasta sayısı açıklanan verilere göre dün itibariyle 2 binin üzerine çıkmış durumda. Test sayıları neredeyse aynı ama hasta sayıları giderek artıyor, test sayılarının artması bu nedenle büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın daha kolay test yaptırabilmesine imkân sağlanmalıdır. Ayda 8 test yaptıran ve bugüne dek 45 kez test yaptırdığını söyleyen milletvekillerine sağlanan imkanlar vatandaşa da sağlanmalıdır.”

TÜRKİYE VE DÜNYADA TEST SAYILARI

Demir, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar 12 milyon 759 bin adet test yapıldığını anımsattı ve “Bu veriden yola çıkıldığında ülkemizde 1 milyon kişiye düşen test sayısı 150 bin 791 rakamına tekabül ediyor. Amerika’da i1 milyon kişiye düşen test sayısı 387 bin, Rusya’da 378 bin, İngiltere’de 443 bin, Suudi Arabistan’da 215 bin, İspanya’da 331 bin, İtalya ve Almanya’da ise 230 bin. Rakamlar test oranlarında ne kadar geride olduğumuzu ortaya koyuyor” dedi.