CHP'den Ticaret Bakanı Pekcan'a “Esnaf tükendi” dövizi

23 Kasım 2020 Pazartesi, 15:05

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmeleri tartışmalı başladı.





BAKAN KORUMALARI ÇEKİMİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

CHP sıralarında; “Esnaf tükendi”, “Esnafı virüs değil, tükenmişlik öldürecek” ve “veresiye satan-peşin satan” tablosundan esinlenerek “küçük esnaf-yandaş müteahhit” dövizleri yer aldı. Bakan Ruhsar Pekcan’ın salona girişinde CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Dükkanları kapandı, esnaf destek bekliyor. Esnafa sahip çıkacağız, söke söke alacağız. Esnaf bir kere dara düştü sahip çıkmıyorsunuz” diye seslendi. Bakan Pekcan ise gülümseyerek baş selamı vermekle yetindi.

BAKANI BENDEN KİM KORUYOR?

AKP sıralarından “Başsağlığı bile dilemediniz” diyerek dövizlere itiraz edilmesi üzerine bakan korumaları önlerine geçerek kameraların çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Burası TBMM, burası Plan ve Bütçe Komisyonu. Evet, devlet görevlileri, bakanlar korunacaktır, korumaları olacaktır ama düşüncemizi ifade etmemizi engellemeye kalkamazlar. Bir bakanı benden kim koruyor? Polis kim oluyor, burada ben düşüncemi ifade edeceğim, polis orada adama çektirmeyecek, susturacak? Böyle bir şey olmaz. Polisin burada ne işi var, yapmayın” sözleriyle tepki gösterdi.

Kısa süren bu gerginliğin ardından toplantı başladı. Toplam 6 milyar 585 milyon 834 bin TL’lik Ticaret Bakanlığı bütçesinin sunumunu Bakan Ruhsar Pekcan şöyle konuştu:

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA EN BÜYÜK DARALMA

Covid-19 pandemisi neticesinde, İkinci Dünya Savaşından sonra gözlenen en büyük küresel ekonomik daralma ile karşı karşıya kalınmıştır. Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaretteki küçülme beklentisini yüzde 9,2 olarak açıklamıştır. Küresel emtia fiyatları endeksinde 2020 ocak-ekim döneminde geçen seneye göre yüzde 12,4 azalış söz konusudur. Altın hariç bakıldığında bu gerileme yüzde 16,5’tur. İhracatımızda; mart, nisan, mayıs aylarında yaşanan ani ve derin gerilemeden sonra, haziran ayından itibaren toparlanma sürecine girilmiştir. Nitekim yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 33,9 ihracat artışı gerçekleşmiştir.

KUŞOĞLU: İHRACATTA OLUMSUZ GELİŞMELER VAR

Grubu adına söz alan Komisyon Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Geçen yılki sunumuzda iki önemli nokta vardı, miktar bazında ihracatımızın artması ve ihracatın ithalatı karşılama oranı. Bu yıl her ikisi ile ilgili olumsuz gelişmeler var. Batıdan dışlanıyoruz ama İslam alemi ile de benzer sıkıntılar var. Suudi Arabistan, Mısır ve diğer İslam ülkeleriyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konu ile ilgili vizyonununuz dış politika ile bağlantılı olarak değiştiğini görüyoruz” dedi. Ekonomik krizden en çok esnafların etkilendiğini belirten Kuşoğlu, “Bizim tespitlerimize göre 252 bin esnaf kepenk kapattı. Yüzde 30’a yakın kayıt dışılık olduğu için net sayı bilmiyoruz. Kredilerin toplam bakiyesi 66 milyara ulaştı dediniz ama bu çok büyük bir rakam değil. Esnafla ilgili farklı bir çözüm bulmamız lazım. Özellikle pandemiden etkilenen esnaf ile ilgili daha detaylı araştırma yapmamız lazım” dedi.

PAYLAN: ESNAFIN BORCU KATMERLENDİ

Grubu adına söz alan Komisyon Üyesi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da şöyle konuştu:

“Geçen yıl da esnaflardan az bahsettiğinizi söylemiştim. Esnaflar sadece ‘esnafları kayda geçiriyoruz’ diye geçiyor. Esnafların kepenk indirdiği bu dönemde esnaflardan bahsetmemenizi üzüntüyle karşıladım. Özellikle bu zor dönemde esnafları bu girdaptan nasıl çıkaracağınıza yönelik çözümler duymayı isterdik. Olağanüstü dönem geçirdik, esnafların sırtındaki kambur büyüdü. Yeterli sorumluluğu almadığını düşünüyorum. Olağanüstü dönemde, pek çok sektörü kapattınız. Dünyada da benzer uygulamalar oldu, devletler ‘senin temel ihtiyaçların benim güvencemde’ dedi. Siz esnaflara bütçenizden 5 kuruş doğrudan gelir desteği vermediniz. Borçlarını ertelediniz. Esnaflara doğrudan destek vermekle onları bankalara yönlendirdiniz, ‘gidin borçlanın’ dediniz. Borçlu insana tekrar borç kapısını gösterdiniz. Esnafların borçları katmerlendi.”