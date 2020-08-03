CHP'den Türkiye'de darp edilen dünyaca ünlü model Daria Kyryliuk için çağrı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:31

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk kendisinin arkadaşlarının İzmir’in Çeşme ilçesindeki Momo Beach adlı eğlence mekanının güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü model ve 3 arkadaşı şikayetçi olurken Momo Beach ise iddiaları yalanladı.

CHP'DEN ÇAĞRI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaya devlet ciddiyetiyle yaklaşılması gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

"İzmir Çeşme’de Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının kulübün güvenlik görevlileri tarafından darp edilmesi iddiasına devlet ciddiyetiyle yaklaşılmalıdır.

Emniyet müdürlüğü dedikodulara sığınmadan, kamera kayıtlarının kaybolmasına izin vermeden bu olayın aydınlatılmasından sorumludur."