CHP'den tutuklamalara ve kayyıma tepki

02 Ekim 2020 Cuma, 13:17

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kars Belediyesi’ne atanan kayyuma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Torun, “18 yıllık iktidarının sonunda ülkemizi bir sorunlar yumağına çeviren bu zalim iktidarın, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik baskıları da bitmiyor. Kars halkının iradesiyle belediye başkanlığına seçilen Ayhan Bilgen’in, tutuklanmasının üzerinden bir saat dahi geçmeden görevden alınması ve yerine kayyum atanması, hukuki değil, tamamen siyasidir. Yaşanan bu süreç, Kars Belediyesi’ne planlı bir operasyon yapıldığının göstergesidir” dedi.

Torun şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşümüz bellidir. Eğer demokrasiden yanaysak ve millet iradesine saygı gösteriyorsak, seçimle gelen seçimle gitmelidir. Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanları zorla istifa ettirildiğinde de söyledik, yine söylüyoruz. Hangi partiden olursa olsun, milletin iradesine darbe vuramazsınız. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan belediye başkanın görevden alınması ve belediye meclisi de yok sayılarak, İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanması anlayışının hukukta da demokraside de yeri yoktur. Sandıkta oy alamadığınız milletimizden intikam almaya çalışmak, demokrasiye açıkça darbe yapmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, demokrasinin ve millet iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz.”

ÖZEL: KARS'IN İRADESİNE KAYYIM ATADILAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter hesabından "Kobani dosyasını 6 yıl sonra tekrar açtılar, akıllarınca muhaliflere korku, Kürtlere kin ve nefret saçtılar. Ayhan Bilgen'i Anayasa Mahkemesi kararına inat hapse atıp, seçimle alamadıkları Kars’ın iradesine kayyum atadılar. Sarayda pişen bu yemeği milletin midesi kaldırmaz!" diye yazdı.

SALICI: İLK SANDIKTA GİDECEKSİNİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da "Türkiye siyasi tarihi anlatılırken bugünler için 'Tek adam rejiminin çöküş dönemindeki çırpınışları' denilecek! HDP'lilerin tutuklanması tamamıyla siyasidir. Ne yaparsanız yapın sandık vatandaşın önüne ilk geldiğinde gideceksiniz!" ifadelerini kullandı.







