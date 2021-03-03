CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde

03 Mart 2021 Çarşamba, 16:07

Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu, bu anayasanın demokrasiyi, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini ve kuvvetler ayrılığını güçlendirecek düzenlemeleri içermesi gerektiğini belirtti. Hükümetin düşündüğü anayasa değişikliğinin, bunları içermediğini ifade eden CHP’li Zeybek, bu yönde ortaya atılan tartışmanın gündem değiştirmek için yapıldığını belirtti.

Kuvvetler ayrılığını ve laiklik ilkesini, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak nitelendiren Zeybek, bağımsız yargının da hukuk devletinin vazgeçilmezi olduğunu ifade etti.

HEDEF İLK 4 MADDE

Türkiye'nin, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlamaya ve bağımsız bir yargıya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Bugün bunların yerine laiklik tartışılıyorsa amaç, demokratik bir Türkiye değil, din esaslarına dayalı teokratik bir cumhuriyettir. Hatta cumhuriyet de değil bir din devletidir. Burada hedef, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesidir. Böylece demokrasinin vazgeçilmezi olan laiklik ilkesini Anayasa'dan çıkarmaya çalışıyorlar. Kuvvetler ayrılığını sağlamadan bu ülkede ne demokrasiyi geliştirebilirsiniz ne yargının bağımsızlığını sağlayabilirsiniz ne de insan haklarının gereğini yapabilirsiniz."