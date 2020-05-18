CHP'den Yüreğir Kaymakamı ve koruması hakkında suç duyurusu

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:29

Adana'da, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, AKP’lilerin hedef göstermesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ardından tutuklanmıştı.

Eren Yıldırım'ın tutukluluğuna ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği heyet ile Yıldırım’ın ailesi bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, belediyelerinin VEFA Sosyal Destek Gruplarına destek olduğunu belirterek, “İddia şu: Bir güruh geldi destek gruplarının yardımlarına engel oldu. Karakola gidip şikayette bulunan 5 kişiden 4’ü Yıldırım ve ailesi. Bir yardım dağıtıldığını görmüşler ve ne oluyor diye sormuşlar” dedi.

"AVUKATLARIN ULAŞAMADIĞI GÖRÜNTÜLERE YANDAŞ MEDYA ULAŞIYOR"

Salıcı Yıldırım’ın ailesine silah çekildiğini ve Kaymakam’ın korumasının kendisini Kaymakam olarak tanıttığını kaydederek, şunları açıkladı:

“Kaymakamın koruması neden ifade vermedi. Olayı ortaya koyacak görüntüler Yıldırım ve annesinin telefonunda var ama görüntüler polisin elinde. Bazı yandaş medya gruplarında yandaş medya kes yapıştırla görüntülerin bir kısmını yayınlıyor ama avukatların ulaşamadığı yargı elindeki görüntülere yandaş medya ulaşıyor.

"ÖCALAN’I TRT’YE ÇIKARANLAR GÜVENLİK KAMERA KAYDINI BULAMADI"

Osman Öcalan’ı bulup TRT muhabirine röportaj yaptıran anlayış Yüreğir Kaymakamlığı önündeki güvenlik kamera kayıtlarını da herhalde ortaya çıkaracaktır, işine gelirse. Kim suçlu orada görürüz. Eren kardeşimizin yanlış yaptığına yönelik bir anlayışımız yok. Kendisi atama bekleyen bir edebiyat öğretmeni. Genç yaşında her türlü çabayı ortaya koymuş bir arkadaşımız.

"OLAY NEDEN BURAYA GELDİ?"

Bütün bu çaba aslında 14 Mayıs akşamı yaşanan ve 15 Mayıs öğlen saatlerine doğru Eren’in tutuksuz yargılanmasıyla bitecek olay neden buraya geldi. 31 Mart seçimlerini beka meselesi olarak söylediler. Cumhur İttifakı kaybeder CHP’li belediye başkanları başa gelirse Türkiye uçurumun kenarına gelecek dediler. Akla hayale gelmeyecek suçlamalarda bulundular. Vatandaşımız kendisine en iyi hizmet verecek belediye başkanlarını seçmesi gerektiğini düşündü ve CHP’li belediye başkanlarını başa getirdi. 6 Mayıs’taki yargı darbesiyle karşılaştık. İstanbul seçimleri yenilendi. Üzerinden bir sene geçti. Sayın Binali Yıldırım İstanbul seçiminde ‘çaldılar’ demişti. Sayın Yıldırım seçimi kim çaldı, çıktı mı ortaya? Sonra vatandaşımız millet iradesini ortaya koydu. 14 bin fark yetmez diyenlere 800 binden fazla fark ortaya koyarak, İstanbul seçimi Ekrem İmamoğlu’na teslim edildi.

"SANDIK GELECEK SİZ DE GİDECEKSİNİZ"

Başkanlık sisteminin ardından Türkiye çok ağır bir süreç yaşıyor. Biz insanların işi, aşı konuşabilmesi için bir siyaset anlayışı yürütüyor. Ancak ortada CHP’yi terörle ilişkilendirmeye çalışan bir anlayış var. Sandıktan korkumuz yok, sandık gelsin vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek isteriz. Ancak siz sandıktan korkuyorsunuz, sandık gelecek siz de gideceksiniz.

Salıcı, Yıldırım’ın tutuklanmasına itiraz edileceğini belirterek, Kaymakam ve koruması hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.