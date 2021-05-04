CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, Erdoğan ile görüşmeyi bekliyor

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

31 Mart yerel seçimleri sonrası bir araya geldiklerini ve “WhatsApp grubu” kurulduğunu anlatan Dr. Osman Gürün, “2 yıldır hâlâ bize randevu verilecek. CHP’li başkanlar olarak İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarımızı sözcü seçtik. Randevu talep edildi. Ama “Biz sizi arayacağız” diyorlar” ifadelerini kullandı.

‘HİBE KREDİ HAZIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yatırımların onaylanmaması nedeniyle kredi alamadıklarını ve projelere başlayamadıklarını anlatan Gürün, “Kentin altyapısını tamamlamak, kaçak suyu önlemek ve enerji tasarrufunu önleme konusunda projelerimiz var. Bununla ilgili olarak Fransız Kalkınma Ajansı bize kredi vermeye hazır. Bizim çalışmalarımızı, yaptıklarımızı incelediler ve 500 bin Avro hibe kredi vermeye hazır olduklarını söylüyorlar. Ama bunun için yatırımların Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı’nın hangi yatırımları onaylayacağı listesinin ilk sıralarında kayıp su kaçağının önlenmesi var. İzin verilirse su kaçağını önleyecek, elektrik tasarrufu yapacağız” dedi. Cumhurbaşkanı ile görüşmek için üç belediye başkanını sözcü seçtiklerini açıklayan Başkan Gürün, taleplerinin, yatırımları anlatıp onaylanmasını sağlamak olduğunu kaydetti.