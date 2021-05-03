Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Yasağa karşıyım. Onaylamak zorunda kaldım" dedi

Alkol yasağı kararına il hıfzıssıhha kurulunda bulunan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da onay verdi. Cumhuriyet’e konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, alkol yasağına karşı olduğunu belirtti.

Mehmet İnmez
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan,
Abone Ol google-news

Ülgür Gökhan, “Alınan kurul kararında sadece alkol satışının yasaklanması yok. Diğer olumlu kararlar da var. Kamu görevlisi olarak imzalamak zorundasınız” dedi.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu  kararıyla alınan içki satışı yasağı kararında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de imzası ve onayı olduğu iddia edildi. Konuya dair belediyeden yapılan açıklamada iddialar reddedildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler