Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Yasağa karşıyım. Onaylamak zorunda kaldım" dedi
Alkol yasağı kararına il hıfzıssıhha kurulunda bulunan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da onay verdi. Cumhuriyet’e konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, alkol yasağına karşı olduğunu belirtti.
Ülgür Gökhan, “Alınan kurul kararında sadece alkol satışının yasaklanması yok. Diğer olumlu kararlar da var. Kamu görevlisi olarak imzalamak zorundasınız” dedi.
İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan içki satışı yasağı kararında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de imzası ve onayı olduğu iddia edildi. Konuya dair belediyeden yapılan açıklamada iddialar reddedildi.
İlgili Haberler
- İstanbul Valiliği: 'Tam kapanma' döneminde alkol satışı yapılamayacak
- İzmir Barosu, alkollü içki yasağını yargıya taşıdı
- İBB: Alkol satışını yasaklayan kararda Tunç Soyer'in imzası yok
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- Sedat Peker: Dünyayı ateşe vereceğim
- İşte son seçim anketi: AKP tarihinde bir ilk!
- Tartışma yaratan 'PCR' testi kararı
- Son ankette AKP oyları dip yaptı
- Bilim Kurulu üyesi 'rahatlama' için tarih verdi
- 'Tam kapanma' döneminde içki satışı yapılabilecek mi?
- RTÜK'ten televizyonlara talimat: Göstermeyin!
- İBB'den 'alkollü içki yasağı' açıklaması
- Kim Yo Jong’dan sert ifadeler: “İnsan artığı”