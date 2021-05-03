Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Yasağa karşıyım. Onaylamak zorunda kaldım" dedi

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Ülgür Gökhan, “Alınan kurul kararında sadece alkol satışının yasaklanması yok. Diğer olumlu kararlar da var. Kamu görevlisi olarak imzalamak zorundasınız” dedi.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan içki satışı yasağı kararında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de imzası ve onayı olduğu iddia edildi. Konuya dair belediyeden yapılan açıklamada iddialar reddedildi.