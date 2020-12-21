CHP'li Açıkel: 'Türkiye’nin dünyanın en büyük mülteci kampına dönüştü'

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin yaklaşık 10 yıldır göçmen ve mülteci meselesiyle iç içe yaşayan ve bu meselenin oluşturduğu birçok krize maruz kalan bir ülke konumunda olduğunu dile getirdi.

Suriye’deki iç siyasal çalışmanın bir insanlık dramına dönüşmesinde Saray’ın keyfi dış politikasının etkisi ve vebalinin büyük olduğunu kaydeden Açıkel, “Bugün resmi kayıtlara göre 3 milyon 600 bin sadece Suriyeli sığınmacı var ancak pek çok saha araştırmasının bulgularına göre bu sayı 4 milyonun üzerinde, diğer mülteci ve göçmenleri de düşündüğümüzde bu sayı daha da artıyor” dedi.

‘SARAY, VURDUMDUYMAZ’

Saray’ın göçmen ve mülteci konusunda da şeffaf bir politika izlemediğini kaydeden Açıkel, “Sorunun tüm boyutlarıyla ele alınması için öncelikli olarak tam anlamıyla bir tespit çalışması gerekiyor ancak mülteci politikasındaki şeffaflıktan uzaklık, koordinasyonsuzluk ve vurdumduymazlık hem mültecilerinin insani taleplerini çözemiyor hem de böyle büyük bir mülteci nüfusun ülkede doğurduğu sorunları çözümsüzlüğe sürüklüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli mültecilerin zor şartlarda yaşadığına ve kayıt dışı çalıştırıldığına işaret eden Açıkel, harcandığı iddia edilen 40 milyar dolarla Suriyeli sığınmacıların içler acısı yaşam koşullarının düzeltilemediğine işaret etti. Açıkel, AKP’nin Ortadoğu’daki maceracı politikaları yüzünden Türkiye’nin nitelikli nüfusunu Batılı ülkelere kaptırırken, Ortadoğu ve Orta Asya’dan niteliksiz göç alan bir ülke konumuna sürüklendiğini ifade etti.