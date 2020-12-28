CHP'li Adıgüzel dünyaca ünlü çikolata firması Ferrero'ya devlet desteği verilmesine tepki gösterdi

28 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ferrero’nun Düzce’de açacağı tesise devlet desteği ve teşvik verilmesine tepki gösterdi.

Ferrero’nun devlet desteği ve 667 milyon teşviki ile Düzce ilinde fındık kırma tesisi yapacağını öğrendiklerini anımsatan CHP’li Adıgüzel, “Pandemi koşullarında kendi sanayicisini, kendi esnafını ortada bırakan hükümet, rekabete aykırı bir şekilde fındığın Türkiye’sini yabancı kartele teslim ediyor. Ferrero, Düzce’de entegre tesis kurmuyor, yine fındık kırma fabrikası kuruyor. Türkiye’de zaten 170’e yakın benzer işletme var. Şimdi Ferrero tamamen robotik bir fabrika açarak istihdam sağlamadığı gibi, yüksek kapasitede tek bir işletme ile mevcut çalışan yerli kırma fabrikalarının da kapanmasına yol açarak, yerli sanayiciyi bitirecekler” dedi.