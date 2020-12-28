CHP'li Adıgüzel dünyaca ünlü çikolata firması Ferrero'ya devlet desteği verilmesine tepki gösterdi
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, dünyaca ünlü çikolata firması Ferrero’nun Düzce’de açacağı fındık kırma fabrikasına devlet desteği ve teşviği verilmesine "Yerli sanayiciyi bitiyorlar" diyerek tepki gösterdi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ferrero’nun Düzce’de açacağı tesise devlet desteği ve teşvik verilmesine tepki gösterdi.
Ferrero’nun devlet desteği ve 667 milyon teşviki ile Düzce ilinde fındık kırma tesisi yapacağını öğrendiklerini anımsatan CHP’li Adıgüzel, “Pandemi koşullarında kendi sanayicisini, kendi esnafını ortada bırakan hükümet, rekabete aykırı bir şekilde fındığın Türkiye’sini yabancı kartele teslim ediyor. Ferrero, Düzce’de entegre tesis kurmuyor, yine fındık kırma fabrikası kuruyor. Türkiye’de zaten 170’e yakın benzer işletme var. Şimdi Ferrero tamamen robotik bir fabrika açarak istihdam sağlamadığı gibi, yüksek kapasitede tek bir işletme ile mevcut çalışan yerli kırma fabrikalarının da kapanmasına yol açarak, yerli sanayiciyi bitirecekler” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama
- Kaplan 'çok tehlikeli' dedi, Soylu 'garanti' verdi
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- Salgın koşullarında kent 2 gün susuz bırakılacak
- Demirtaş, AİHM kararı ile niçin serbest bırakılmalıdır?
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama
- Kaplan 'çok tehlikeli' dedi, Soylu 'garanti' verdi
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- Salgın koşullarında kent 2 gün susuz bırakılacak
- Demirtaş, AİHM kararı ile niçin serbest bırakılmalıdır?