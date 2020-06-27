CHP’li Adıgüzel, mayıs ayında çıkan yangının sabotaj olduğunu ileri sürdü

27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Adıgüzel, savcılığın iddiası ile ilgili bir çalışma yürütmediğini kaydetti. Adıgüzel, “Maden işletmesi, açıklama yapan derneği, hocaları ve yayımlayan gazeteyi yüzsüzce mahkemeye verdi. Ormanların yakılması ile ilgili suç duyurumuza sessiz kalan savcılık raporlar ile ilgili soruşturma başlattı” diye konuştu.

Adıgüzel, “Bu Fatsa’daki madenin devlete yılda kazandırdığı para 2 milyon dolar. Fakat sadece bu bölgeden yetişen 107 bin ton fındığın ülkemize katkısı 300 milyon dolar. Tam 150 katı” ifadelerini kullandı.