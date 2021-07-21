CHP'li Adıgüzel'den sosyal medyada 'fındık' kampanyası
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık hasadının başlamak üzere olduğunu ve buna rağmen fiyatların açıklanmamış olduğunu belirterek kampanya başlattı.
Fındık hasadı başladı fakat henüz fiyat açıklanmadı. Üreticinin gözü, fındık fiyatlarında olmasına rağmen henüz bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medya hesabından profil fotoğrafını, "fındık bizim kırmızı çizgimiz" yazan bir görsel şeklinde değiştiren Ordu Milletvekili Adıgüzel, "Sevgili yurttaşlarım, kıymetli takipçilerim... Fındık hasadı başlamak üzere, halen fiyat açıklanmadığı gibi düşük fiyat açıklanması için tüm millet memleket düşmanları iş başında" diyerek açıklamalarda bulundu.
Birlik çağrısında bulunan Adıgüzel, "Yüzde 150 gübre ve maliyet artışına, yüzde 50-100 enflasyona ve yüksek döviz artışına rağmen ülkesinin servetini iki üç kuruş kar için satan alçaklar var. Bugün birlik olma ve tek ses ile haykırma günüdür. Fındık fiyatı 35 TL ve üstü açıklanana kadar susmuyoruz. Sosyal medya profil veya kapak resimlerini de bu ve bunun gibi örnekler ile değiştiriyoruz. Ülkemizin hakkı için, emek hakkı için, çocuklarımızın hakkı için" dedi.
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