CHP’li Ağbaba, 15 Temmuz sonrası sivillere silah dağıtıldığı iddiasının soruşturulması için savcıları göreve çağırdı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Peker’in “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla sivillere silah dağıtıldığı” iddialarının ardından istifa çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

“Türkiye’de halen namuslu dürüst savcılar olduğunu inanıyoruz, bu konuda mutlaka gereken yapılmalı. Soylu tarafından milis güçler yaratılması demokrasiyle bağdaşmaz. Türkiye bir çete tarafından yönetilmeye çalışılmakta ama Türkiye çete devletine mafya devletine teslim olmayacaktır. Ülkeyi kimler yönetiyor diye insan hayretler içinde bakıyor. İçişleri Bakanı’nın bir gün o görevde kalmaması lazım, derhal istifa etmesi lazım. Soylu İçişleri Bakanı değil suç işleri bakanıdır. Adının geçmediği bir şey yok. Bir gazeteci 10 milyon Avro rüşvet istiyor ve bir bakanın adına istiyor. Hangi bakan o, herkes biliyor. İddialara bakın, Türkiye maalesef bir lağımın içinde. Unutmadan soralım, hala 10 bin dolar maaş alan siyasetçi ortaya çıkmadı. Hâlâ 128 milyar doları bulamadık.”



