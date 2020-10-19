CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a çok sert sözler!

19 Ekim 2020 Pazartesi, 12:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir” sözlerinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba, “Yazlık, kışlık saraylarda, günde 10 milyon TL harcarken bu sabrı kendisi göstermiyor. Erdoğan’ın sabretmeyi öğütlediği ülkemizde milyonlar açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi veriyor.

Geçimini sağlayamayan, çocuklarına okul harçlığı veremeyen babalar ne yazık ki canlarına kıyıyor” dedi. Türkiye’de 13 milyona yakın emeklinin yüzde 90’ı ve 10 milyon civarında asgari ücretli açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Ağbaba, “Ülkede iki milyona yakın yurttaş günde 39,24 TL ile geçinmek zorunda kalıyor, her üç gencimizden birisi işsiz, geniş tanımlı işsizliğimiz 10 milyonu aşmış, memurlarımız yoksulluk sınırı altında ücret alırken Erdoğan insanlara dalga geçer gibi yoksullukta sabretmeyi öğütlüyor. Erdoğan’ın sabredin dediği ülkede milyonlarca insan çöp konteynırlarında karnını doyurmaya çalışıyor lakin her türlü şatafattan ve lüksten ödün vermeyen, altın varaklı saraylarda yaşayan Erdoğan sabrın zerresini kendisi göstermiyor” dedi.

“10 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ, AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Asgari ücretlilerin maaşının bu yıl 100 dolar ve 100 euro civarında eridiğini vurgulayan Ağbaba, “Avrupa ülkeleri arasında en çok asgari ücretli çalışan sayısı Türkiye’dedir. Türkiye’de açlık sınırının iki bin 500 TL’ye dayandığı ülkemizde 10 milyon civarında asgari ücretli ve ailesi açlık sınırı altında yaşamaktadır. Asgari ücretlinin sofrasından 102 kg bulgur, 199 kg patates eksildi” dedi.

DOĞALGAZA YÜZDE 34, MEMURA YÜZDE 5 ZAM

3600 ek gösterge sözünün bu dönemde memurlara verilmediğini söyleyen Ağbaba, “Erdoğan’ın sözde 3600 ek gösterge müjdesinden bugüne sabrederek göstergenin verilmesini bekleyen memurlar hayal kırıklığı yaşamaya devam etti. Yoksulluk sınırın 8 bin TL’yi aştığı ülkemizde memurlar yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Son bir yılda gıda ürünlerine ortalama yüzde 20 oranında zam gelirken; elektriğe yüzde 32, doğalgaza yüzde 34 oranında zam gelirken memurlara verilen zam oranı yüzde 5,75 oranında kaldı” dedi.



