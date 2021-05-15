CHP’li Ahmet Akın, hanehalkı gelirlerinin olağanüstü düzeyde gösterildiğini söyledi

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “TÜİK’in enerjideki enflasyon oyunu” ile ilgili bir çalışmasının, enflasyon sepetinde enerji faturalarının etkisini frenlemek için hanehalkı gelirini 10 bin TL olarak kabul ettiğini ortaya koydu. Akın, “Vatandaşın eve kapandığı dönemde sepetteki enerji faturalarının oranı sadece yüzde 5.85. Bu rakamın gerçekle alakası yok. İşsizliğin arttığı bir dönemde aynı hanede iki asgari ücretli olsa dahi 10 bin TL’nin ancak yarısına ulaşılabiliyor” dedi.

TÜİK’in açıklanan son enflasyon verilerine göre “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)” nisanda aylık bazda yüzde 1.68 oranında artarken yıllık bazda ise yüzde 17.14’e yükseldi. CHP’li Akın, hazırladığı çalışmada, TÜİK’in enerji faturalarının enflasyona etkisini frenlemek için hanehalkı gelirlerini olağanüstü düzeyde yüksek gösterdiğini belirledi. Doğalgaza yılbaşından bu yana her ay zam yapılırken, yılbaşında elektrik de yüzde 6 oranında zamlandı. Akın’ın çalışmasında yer verdiği tespitler şöyle:

- Enerjinin payı yüzde 5.85: TÜİK’in Tüketici Fiyat Endeksi Ana Grup ve Madde Ağırlıkları (Türkiye) veri setinde yer alan bilgilere göre enerji kalemlerinin içinde bulunduğu konut giderlerinin TÜFE’deki ağırlığı yüzde 15.35 oldu. Konut giderleri içerisinde sayılan enerji kalemleri arasında elektrik ücreti yüzde 2.71; doğalgaz ücreti yüzde 1.68 ve doğalgaz abonman ücreti ise yüzde 0.03 ağırlıklı olarak yer alıyor. Buna göre elektrik ve doğalgaz giderlerinin sepetteki toplam ağırlığı yüzde 4.43 oldu. Söz konusu elektrik ve doğalgaz payına; odun, kömür ve tüp gaz ücretinin eklenmesiyle söz konusu oran yüzde 5.85 seviyesine çıkıyor.

- Gelir 10 bin TL kabul ediliyor: TÜİK’in hesaplamasına göre haneler, gelirlerinin yüzde 5.85’ini enerji giderlerine harcıyor. Kamuoyu araştırmaları, özellikle son üç ayda hanelerin enerji faturalarını ödemekte zorlandığını ortaya koyuyor. Bir hanenin enerji giderlerinin ortalama 500 TL’nin üzerinde olduğu dikkate alındığında; TÜİK’in söz konusu hesaplamasına göre Türkiye’de ortalama aylık hane gelirinin en az 10 bin TL olması gerekiyor ki bunun yüzde 5.85’i enerji giderlerini karşılayabilsin.