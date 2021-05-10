Türkiye’de yurttaş krediyle ayakta duruyor, kişi başı gelir düşüyor

10 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye, ekonomik göstergelerde dünyanın en zor durumdaki ülkeleri arasında. Yurttaş geçim sıkıntısını tüketici kredileri ile bireysel kredi kartı ile borçlanarak gidermeye çalışırken kişi başına gelir düşüyor. Türkiye yüksek enflasyonda Arjantin’in ardından ikinci sırada geliyor. Çeşitli ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye politika faizinde de açık ara önde yer alıyor.

ÖDENEMEYEN BORÇ ARTIYOR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ekonomideki genel görünüme yer verdiği raporuna göre Türkiye’nin ekonomik verileri şöyle: