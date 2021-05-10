Türkiye’de yurttaş krediyle ayakta duruyor, kişi başı gelir düşüyor
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye’nin genel görünümüne yer verdiği ekonomik verilere dair hazırladığı raporda önemli sonuçlar çıktı.
Türkiye, ekonomik göstergelerde dünyanın en zor durumdaki ülkeleri arasında. Yurttaş geçim sıkıntısını tüketici kredileri ile bireysel kredi kartı ile borçlanarak gidermeye çalışırken kişi başına gelir düşüyor. Türkiye yüksek enflasyonda Arjantin’in ardından ikinci sırada geliyor. Çeşitli ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye politika faizinde de açık ara önde yer alıyor.
ÖDENEMEYEN BORÇ ARTIYOR
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ekonomideki genel görünüme yer verdiği raporuna göre Türkiye’nin ekonomik verileri şöyle:
- Tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 23 Nisan’a göre, 30 Nisan itibarıyla 692.4 milyar liradan 693.8 milyar liraya, bireysel kredi kartlarının büyüklüğü de 152.6 milyar liradan 155.6 milyar liraya çıktı.
- Konut kredileri 276.4 milyar liradan 276.5 milyar liraya, taşıt kredileri 13.9 milyar liradan 14 milyar liraya, ihtiyaç kredileri de 402.2 milyar liradan 403.3 milyar liraya yükseldi.
- Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları takibe giren alacak oranları da şöyle: Toplam kredilerin yüzde 3.8’i, tüketici kredilerinin yüzde 1.7’si, bireysel kredi kartlarının da yüzde 3.3’ü.
- Borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşmüş kişi sayısı tüketici kredilerinde 2 milyon 357 bin 279, bireysel kredi kartlarında 2 milyon 475 bin 383 kişi oldu.
- Raporda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerin kişi başına GSYH rakamlarına da yer verildi. Buna göre Türkiye’de 2019’da 9 bin 151 dolar olan kişi başına GSYH 2020 yılında 8 bin 548 dolara geriledi.
- Çeşitli ülkelerdeki enflasyon oranlarına yer verilen tabloya göre, Türkiye 2020’de 14.6 ile enflasyon oranı en yüksek ülkeler arasında Arjantin’in (36.1) ardından ikinci sırada yer alıyor.
- Seçilmiş ülkelerde uygulanan politika faizlerine yer verilen tabloda da Türkiye yüzde 19 ile açık ara liderliğini sürdürüyor. Oran: ABD’de 0.25, İngiltere’de 0.10, Brezilya’da 3.50, Rusya’da 5, Polonya’da 0.10, Güney Afrika’da 3.50.
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