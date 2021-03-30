CHP'li Ahmet Akın: İletişim Başkanlığı'na bağlanan AA, nükleer haberini sansürledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İletişim Başkanlığı’na bağlanan Anadolu Ajansı’nın uluslararası bir kuruluşun enerji alanında yayınladığı raporu haber yaparken, 2020 yılında nükleer enerjiden üretilen elektriğin düştüğüne ilişkin oranlara yer vermediğine dikkat çekti.
İletişim Başkanlığı’nın iki hafta önce “Dünya nükleerden uzaklaşıyor, yeni trend yenilenebilir enerji” dediği için kendisini hedef aldığını kaydeden CHP’li Akın, sosyal medyadan raporu paylaşarak şu mesajları dile getirdi:
“İletişim Başkanlığı’na bağlı Anadolu Ajansı rüzgar ve güneşten üretilen elektriğin 2020’de yüzde 15 arttığını, kömürden üretilen elektrik oranının ise gerilediğine ilişkin bir haber yayınladı.
Habere kaynak olarak Londra merkezli Ember adlı kuruluşun 'Küresel Elektrik Görünümü 2021' raporu gösterildi. Ancak aynı raporda yer alan '2020 yılında nükleer enerjiden elektrik üretiminin 104 terawatt saat düşerek yüzde 4’e gerilediği' unsuru haberde sansürlendi.
'Dünya nükleerden uzaklaşıyor, yeni trend yenilenebilir enerji' dediğim için İletişim Başkanlığı beni hedef almıştı. Algı operasyonunuz 15 gün geçmeden size bağlı resmi ajansın haberi sansürlemesiyle gün yüzüne çıktı. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.
Şimdi soruyorum dünyadaki eğilimi açıkladığım için ben mi; kendine bağlı devletin ajansında yapılan haberde bu gerçeği sansürleyen İletişim Başkanlığı mı doğru söylüyor?”
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