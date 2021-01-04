CHP'li Akın: Elektrik dağıtımı tamamen şirketlerin insiyatifinde
Elektrik dağıtım hatlarının kontrol ve denetiminde söz sahibi olması gereken Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) bu alanı tamamen özel şirketlere bıraktığı Sayıştay raporuna yansıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Vatandaşı yeni yılın ilk gününde elektrik zammı çarptı. Pandemi döneminde vatandaş indirim ve destek beklerken, şirketler yeni zamların formülünü arıyor” dedi.
Türkiye, yeni yılın ilk gününü elektrik zammıyla karşıladı. Sayıştay’ın denetim raporunda, TEDAŞ'ın elektrik dağıtımında kontrolün tamamen özel şirketlere bırakıldığını tespit edildi. TEDAŞ'ın dağıtım tesislerinde malik sıfatıyla yapması gereken yıllık kontrolleri yapmadığı belirlendi. İşletme hakkı devir sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmesi gereken kontrol faaliyetlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın protokolle kuruma devrettiği denetim faaliyetinden farklı olduğu vurgulanırken, TEDAŞ'ın sözleşmeden kaynaklı denetimi yerine getirmediği belirtildi. Buna göre TEDAŞ'ın özelleştirilen dağıtım sistemi ve dağıtım tesisleri başta olmak üzere işletme hakkı devrinin kapsamına giren malvarlığı değerlerini denetlemesi gerektiği vurgulandı. TEDAŞ'ın ayrıca mülkiyeti kuruma ait olan kullanım hakkı özel şirketlere devredilen mal varlıklarıyla ilgili de envanter çalışması yapmadığı da kaydedildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şu açıklamayı yaptı:
"Vatandaşı yeni yılın ilk gününde elektrik zammı çarptı. Pandemi döneminde evinden çıkamayıp işine gidemeyen vatandaşlarımız elektrikte indirim yapılmasını; hatta faturalarının belli bir dönem karşılanması talebinde bulunuyor. Vatandaşı görmeyen ve duymayanlar ise yüzde 6 oranında zam yapıyor. Dağıtım şirketlerini denetlemesi gereken TEDAŞ'ın da kendi yükümlülüklerini yerine getirmeyip sektörü tamamen özel şirketlere bıraktığı artık Sayıştay raporlarına da yansıyor. Pandemi döneminde vatandaş indirim ve destek beklerken, şirketler yeni zamların formülünü arıyor.”
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