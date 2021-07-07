CHP'li Akkuş'tan sert tepki: Gerçekten bir terör varsa o da DEDAŞ terörüdür
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Diyarbakır'daki elektrik sorunu için, "Şu anda bölgede gerçekten bir terör varsa o da DEDAŞ terörüdür. Daha öncesinde insanlar silahlar yüzünden köylerini terk ederlerdi. Şimdi DEDAŞ yüzünden köylerini terk ediyorlar" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Akkuş İlgezdi, Diyarbakır'daki vatandaşların DEDAŞ ile yaşadıklarına soranlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, "Daha yakında zamanda Sur ilçesine bağlı birçok mahallede yurttaşlara saatlerin eski olması gerekçesiyle 5 bin 800 lirayı bulan cezalar kesildi" dedi. "Şu anda bölgede gerçekten bir terör varsa o da DEDAŞ terörüdür" diyen Akkuş İlgezdi, bölge halkının sorunlarıyla ilgili şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız ‘Hepimiz çiftçiyiz, DEDAŞ bizi soyup soğana çevirdi. 1000 dönüm buğday sulamışım, 147 bin lira DEDAŞ’a ödeme yapacağım’ diye isyan ediyor. Daha yakında zamanda Sur ilçesine bağlı birçok mahallede yurttaşlara saatlerin eski olması gerekçesiyle 5 bin 800 lirayı bulan cezalar kesildi. Diyarbakırlı yurttaşlarımızın endişesi olmasın; tedarik şirketlerinin yarattığı bu mağduriyete, abonelerin faturalarına yansıyan fahiş ücretlere millet iktidarında son vereceğiz."
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